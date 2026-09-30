Când se virează banii de alocații pentru copii în octombrie 2026. Calendarul plăților

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Peste 3,5 milioane de copii din România urmează să primească alocația de stat aferentă lunii octombrie. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a stabilit graficul exact de virare a fondurilor, iar părinții pot verifica datele la care sumele vor fi disponibile pe card sau vor fi livrate la domiciliu de către poștași.

Când intră banii pe cardul bancar

Pentru beneficiarii care au ales varianta de plată în cont bancar, viramentul se va efectua joi, 8 octombrie 2026. Banii sunt transferați automat, iar părinții pot verifica disponibilul din cont începând din prima parte a zilei.

În funcție de timpii de procesare specifici fiecărei bănci, este posibil ca sumele să devină vizibile pe parcursul întregii zile de 8 octombrie. În cazuri rare în care alimentarea contului întârzie, reprezentanții instituțiilor recomandă reverificarea soldului în ziua următoare înainte de a solicita clarificări de la autorități.

Calendarul livrărilor prin Poșta Română

Părinții care încasează alocația prin mandat poștal vor începe să primească banii de la poștași din data de 12 octombrie 2026. Distribuirea efectivă se face treptat, fiind condiționată de traseul fiecărui factor poștal și de specificul zonei.

De regulă, în mediul urban plățile se finalizează în primele zile ale perioadei, în timp ce în mediul rural livrarea poate dura ceva mai mult. În situația în care destinatarul nu este găsit la domiciliu în momentul vizitei poștașului, acesta va lăsa un aviz, iar suma va putea fi ridicată ulterior direct de la oficiul poștal arondat, în baza documentelor de identitate și în termenul menționat pe înștiințare.

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Condiții de acordare și măsuri pentru prevenirea întârzierilor

Suma lunară acordată variază în funcție de vârstă și de încadrarea copilului, cuantumul fiind diferențiat pentru copiii de până la 2 ani sau pentru cei care suferă de dizabilități. De asemenea, sprijinul financiar poate fi menținut și după împlinirea vârstei de 18 ani în cazul tinerilor care continuă studile liceale sau profesionale.

Pentru a evita blocarea sau întârzierea plăților, autoritățile le reamintesc părinților că au obligația de a comunica prompt orice modificare privind datele de identitate, schimbarea domiciliului sau modificarea contului bancar. De asemenea, beneficiarii care doresc să elimine timpul de așteptare pentru poștaș pot depune oricând o cerere pentru a trece de la plata prin mandat poștal la viramentul direct pe cardul bancar.

Foto – Profimedia

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