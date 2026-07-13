Simona Halep și Dorin Mateiu, prima apariție în calitate de cuplu la finala Wimbledon 2026. Cum a reacționat presa britanică: „Transformarea sa fizică este remarcabilă”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Simona Halep și Dorin Mateiu, presupusul iubit cu 25 de ani mai în vârstă decât ea, au avut prima apariție oficială ca și cuplu la finala Wimbledon 2026, ocupând locuri în Loja Regală. Eleganți și zâmbitori, cei doi au atras toate privirile. Apariția lor nu a fost trecută cu vederea nici de Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac, nici de presa britanică.

Simona Halep și Dorin Mateiu, presupusul iubit, prima apariție împreună, la finala Wimbledon 2026

Simona Halep, simbol al perseverenței și al succesului, a făcut un pas semnificativ în viața personală, apărând pentru prima dată oficial alături de partenerul său, Dorin Mateiu, la finala Wimbledon 2026. Fosta campioană și omul de afaceri au fost surprinși în Loja Regală, într-un cadru care a marcat debutul public al relației lor.

Cu această ocazie specială, Simona Halep a purtat o ținută elegantă, vaporoasă, în nuanțe deschise, accesorizată cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Alături de ea, Dorin Mateiu a afișat o ținută impecabilă: costum bleumarin, cămașă albă și cravată contrastantă, completate de o pereche de ochelari de soare. Prezența celor doi în tribunele finale a fost rapid remarcată, fiind interpretată drept confirmarea relației despre care s-a speculat în ultimele luni.

Cum a reacționat Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac

Fiul lui Ion Țiriac a văzut-o pe Simona Halep în loja regală de la Wimbledon, lângă prințesa Kate Middleton și lângă Maria Sharapova, și a transmis la Instagram Story: „Prea cool, prea elegant. Două rivale și o regină în cel mai unic cadru din lume. Simona Halep, ai reușit”. Halep a distribuit la rândul ei mesajulîn care era etichetată.

Simona Halep a publicat și ea un mesaj, după ce a asistat, alături de noul iubit, la finala câștigată de Linda Noskova. „Mulțumesc, Wimbledon, pentru această zi memorabilă și pentru încă o experiență de neuitat. Să fiu parte din acest club și să mă întorc aici ca membru reprezintă o onoare mai presus de cuvinte. Wimbledon va avea întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a transmis Halep, pe rețelele sociale.

Citește și: Cine este Dorin Mateiu, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are bărbatul

Ce a spus presa britanică despre Simona Halep

Publicația britanică Express a remarcat prezența campioanei noastre în loja de la All England Club, dar și transformarea ei fizică.

„O fostă campioană de la Wimbledon a intrat pe rețelele sociale, pentru a le împărtăși organizatorilor recunoștință sa, iar transformarea sa fizică este remarcabilă”, notează jurnaliștii englezi.

„Simona Halep a fost de nerecunoscut sâmbătă seara, la Wimbledon, când le-a mulțumit organizatorilor pentru o «experiență de neuitat». Campioana din 2019 a fost invitată la finala de simplu feminin de sâmbătă, ca membru de onoare, în timp ce le-a urmărit pe Linda Noskova și Karolina Muchova luptând pentru glorie pe terenul central.

Iar după turneu, Halep a folosit rețelele sociale pentru a-i lăuda pe organizatorii evenimentului, care i-au permis să se bucure de atmosfera din SW19. Ea a scris: „Mulțumesc, @Wimbledon, pentru o zi memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat. Să fac parte din acest club și să mă întorc aici ca membru este o onoare dincolo de cuvinte»”, au mai scris cei de la Express.

Locuri speciale lângă Prințesa de Wales

În Loja Regală, Simona și Dorin au ocupat locuri pe rândul al doilea, foarte aproape de Prințesa de Wales, o prezență constantă la Wimbledon. Momentele în care cei doi au urmărit meciul au fost printre cele mai fotografiate și comentate ale zilei, consolidând impresia că fosta lideră WTA își redefinește prioritățile, punând accent pe echilibrul personal.

Înainte de apariția la Wimbledon, cuplul a fost fotografiat la Cipriani London, unul dintre cele mai selecte restaurante din Mayfair, Londra. Halep a împărtășit pe rețelele sociale imagini cu deserturile savurate, printre care renumitul Vanilla Meringue Cake, tiramisu și alte preparate italiene. Deși nu a publicat imagini cu partenerul său, cina exclusivistă a alimentat curiozitățile fanilor.

Citește și: Stere Halep nu e de acord cu relația Simonei cu Dorin Mateiu. De ce se opune tatăl sportivei

Vacanța în Mykonos, începutul speculațiilor

După divorțul de Toni Iuruc, din 2022, după doar opt luni de la nuntă, Simona Halep a preferat să păstreze discreția cu privire la viața sa sentimentală. Însă, de-a lungul ultimului an, aparițiile alături de Mateiu au atras atenția și au alimentat zvonurile despre o posibilă relație. În ciuda speculațiilor, cei doi, între care este o diferență de vârstă de 25 de ani, nu au comentat public pe acest subiect.

Recent, fosta jucătoare de tenis și miliardarul au fost surprinși împreună în Mykonos. În imaginile publicate de Cancan, cei doi poartă ținute relaxate asortate. Într-una din imagini, Mateiu apare făcându-i poze fostei numărul unu mondial la tenis.

Între trecutul sportiv și prezentul personal

După încheierea carierei sportive, Simona Halep pare să își regăsească echilibrul între viața personală și pasiunea pentru sportul care a consacrat-o. Wimbledon, unde a triumfat în 2019, rămâne un loc iconic pentru Simona, iar prezența sa la turneu, alături de Dorin Mateiu, reprezintă un nou capitol în povestea sa.

Foto: Profimediaimages.ro; Hepta.ro; Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News