Cum arată fiica regretatului actor francez Jean-Paul Belmondo. Stella Eva Angelina are 23 de ani și studiază la o universitate prestigioasă din New York

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Stella Eva Angelina Belmondo, fiica regretatului Jean-Paul Belmondo, își urmează pasiunea pentru modă și istorie. La 23 de ani, studiază la prestigioasa Columbia University din New York, creându-și propriul drum, departe de faima familiei sale.

Ce face și cum arată Stella Eva Angelina Belmondo la 23 de ani

Stella Eva Angelina Belmondo, fiica regretatului actor francez Jean-Paul Belmondo și a actriței Natty Tardivel, și-a croit propriul drum, departe de lumina reflectoarelor care au însoțit familia sa celebră. La doar 23 de ani, Stella își urmează pasiunile – moda, istoria și călătoriile – în timp ce studiază la prestigioasa Columbia University din New York.

Deși provine dintr-o familie faimoasă, Stella Belmondo a ales să rămână discretă, în ciuda celor peste 60.000 de urmăritori pe rețelele sociale. Totuși, aceasta nu ezită să împărtășească imagini spectaculoase din călătoriile ei.

Recent, tânăra a vizitat Egiptul, oprindu-se la Luxor, un loc încărcat de istorie, unde a navigat pe Nil și a admirat monumentele antice.

„Interesul meu pentru istorie a început la 9 ani, când eram fascinată de regina Maria-Antoaneta. Citeam tot ce găseam despre ea și îmi rugam părinții să mă ducă la Versailles”, a povestit Stella pentru Paris Match.

Acest interes s-a transformat treptat într-o pasiune pentru geopolitică și relații internaționale – domenii pe care Stella le studiază acum la Columbia University. Tânăra a explicat că alegerea acestor discipline a fost influențată atât de dorința de a avea cunoștințe practice, cât și de pasiunea sa pentru trecut și politică.

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În vizită în orașul preferat al lui Jean-Paul Belmondo

Când nu este la New York, Stella Eva Angelina Belmondo adoră să călătorească și să exploreze locuri pline de semnificație personală. Într-o vizită recentă la Paris, orașul preferat al tatălui său, tânăra a fost văzută plimbându-se pe malurile Senei și vizitând Petit Palais.

Întotdeauna stilată, fiica lui Jean-Paul Belmondo a impresionat prin ținutele sale de inspirație pariziană, completate cu elemente personale, precum o pereche de cizme cowboy din piele întoarsă, într-o nuanță caldă de bej.

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Stella Eva Angelina Belmondo, o educație aleasă

Drumul academic al Stellei este la fel de spectaculos ca și călătoriile sale. După ce a urmat un program de studii duble în managementul afacerilor și relații internaționale la Londra, a decis să își continue pregătirea la Columbia University din New York, una dintre cele mai prestigioase universități din lume.

Studiile la această instituție de prestigiu implică un cost anual de aproximativ 93.417 de dolari, sumă care poate varia în funcție de burse sau ajutoare financiare.

Mama sa, Natty Belmondo, a subliniat într-o postare emoționantă pe Instagram: „Sunt atât de mândră de fiica mea. Londra, Milano și acum New York, studii strălucite…”

Stella Eva Angelina Belmondo nu a lăsat celebritatea familiei să îi definească viitorul. Își împarte timpul între studiile academice, călătoriile care îi hrănesc curiozitatea și pasiunea pentru modă.

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Sursă foto: Instagram

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