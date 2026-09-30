Cristina Șișcanu, dezvăluiri fără perdea despre viața intimă: „Unde dispare sexul?”

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Cristina Șișcanu a abordat deschis în mediul online un subiect intens dezbătut, dar considerat încă tabu de o mare parte din public: scăderea frecvenței relațiilor intime în cuplurile moderne. Pornind de la o serie de date statistice și studii recente, aceasta a explicat cum ritmul alert al vieții cotidiene, problemele financiare și nivelul ridicat de stres au ajuns să umbrească viața sexuală a adulților, în ciuda existenței atracției.

Cifrele din spatele intimității și impactul stresului

Cristina Șișcanu a atras atenția asupra diferențelor majore dintre generații în ceea ce privește frecvența momentelor de intimitate, subliniind că tendința generală este una de scădere, deși dorința nu a dispărut.

„Facem mai puțin sex decât acum 30 de ani. Facem mult mai puțin sex. În 1990, 55% dintre adulții americani între 18 și 64 de ani spuneau că fac sex cel puțin o dată pe săptămână. În 2024, doar 37%.

Și acum vine partea interesantă. Nu înseamnă neapărat că nu ne mai dorim sex. Un sondaj realizat chiar în 2026, pe 1.100 de adulți americani, arată că 43% și-ar dori să facă sex mai des. Deci, dorința există”, a explicat jurnalista în mediul online.

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„Organismul nu funcționează cu telecomandă”

Continuând analiza pe marginea cercetărilor recente, vedeta a explicat că una dintre principalele cauze ale acestei scăderi este acumularea zilnică de task-uri și tensiuni. Creierul suprasolicitat la locul de muncă și acasă nu reușește să se deconecteze automat la finalul zilei pentru a face loc intimității.

„Atunci, unde dispare sexul? Studiile publicate în 2025 au găsit o asociere între nivelurile mai mari de stres și dorința și excitația sexuală mai scăzute. Și, dacă ne uităm la felul în care trăim, parcă începe să aibă sens. Serviciu, copii, facturi, telefoane, notificări, deadline-uri, probleme, ajungi seara în pat, dar creierul tău încă ho-ho aleargă pe câmpii.

Și, după toate astea, practic, ce-ar trebui să faci? Să apeși pe un buton imaginar și să zici: ‘Gata, acum sunt relaxată, senzuală și disponibilă pentru intimitate’. Numai că organismul nu funcționează cu telecomandă”, a adăugat Cristina Șișcanu.

Paradoxul societății moderne și opinia lui Mădălin Ionescu

În opinia jurnalistei, societatea actuală se confruntă cu un adevărat paradox. Deși libertatea de exprimare este mai mare ca niciodată, iar subiectul este dezbătut pe toate canalele, timpul alocat intimității reale a rămas ultimul pe lista de priorități.

„Trăim într-o societate în care sexul este peste tot, vorbim despre el mai liber ca niciodată și, totuși, îl facem mai rar. Problema nu este că a dispărut atracția. Pur și simplu, ne-am umplut viața cu atât de multe lucruri, încât intimitatea a rămas ultima pe listă. Viața a devenit atât de zgomotoasă, încât nu se mai aude dorința”, a concluzionat aceasta.

Foto – Facebook

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