Cum s-a schimbat viața lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru după ce au părăsit Capitala.„Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?”

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În urmă cu mai bine de doi ani, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au luat decizia de a părăsi agitația din București pentru a se stabili într-un sat din județul Argeș, la Moșteni-Greci. Actorul a oferit detalii despre modul în care întreaga familie s-a adaptat la noul stil de viață, explicând că activitățile zilnice din gospodărie le oferă liniștea și timpul pe care și le doreau de mult.

O tranziție treptată și o alegere asumată în familie

Decizia de a părăsi Capitala nu a fost una impulsivă, iar cei mici au fost consultați pe parcursul întregului proces. Dragoș Bucur consideră că percepția publicului legată de curajul oamenilor care se mută la țară este uneori exagerată, fiind vorba doar de o stabilire diferită a priorităților de viață.

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„Crezi că e mai curajos să te muți la două ore de București, într-un sat, decât să pleci din țară? Eu spun că e exagerată percepția asta, ține doar de ce îți dorești de la viață, iar noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut”, a declarat actorul, pentru viva.ro.

Muncă zilnică în gospodărie versus rutina din oraș

Deși recunoaște că viața la sat vine la pachet cu numeroase provocări și că presupune o muncă constantă, Dragoș Bucur subliniază că activitățile fizice din curte sunt mult mai satisfăcătoare decât obiceiurile urbane.

„Este foarte adevărat, nu este ușor să trăiești la țară, cel puțin nu dacă ai animale, grădină, pomi și vrei să te și ocupi de ele. Doar că acum, la doi ani și jumătate de când ne-am mutat, noi simțim că viața nu înseamnă să vii de la muncă între patru pereți, să stai la TV, să ieși în mall și uneori să ieși în parc pentru a marca ‘statul în natură’”, a explicat artistul.

Acesta a adăugat că activitățile simple din curte au devenit principala sursă de energie pentru întreaga familie: „Trezitul dimineața și băutul cafelei în fața pomilor, adunatul bălegarului, țesălatul cailor, copilitul roșiilor, colectarea mierii, adunatul ouălor, grătarul din fața casei, toate astea ne umplu viața într-un mod mult mai plăcut decât orașul”.

Pasiuni noi și momente speciale în mijlocul livezii

Pe lângă activitățile din gospodărie, mutarea la țară i-a oferit ocazia de a-și descoperi noi pasiuni. Actorul se ocupă de apicultură, îngrijește cai, tunde oi și realizează diverse lucrări de construcție prin curte.

Satisfacția noului cămin este completată de momentele de liniște din timpul nopții, care le reconfirmă faptul că au făcut alegerea potrivită.

„Acum câteva zile, am ieșit din casă seara să verific ceva, am văzut cerul plin de stele, pomii în lumina lunii, se auzeau păsări… Am intrat în casă și i-am spus Danei: Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?”, a povestit Dragoș Bucur.

Foto – Facebook / Instagram

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