Cristina Șișcanu, confesiune dureroasă despre familia sa: „Parcă mi se pare deja prea târziu!” Care este marele regret al jurnalistei

Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre una dintre cele mai sensibile teme din viața ei de familie: dorința de a avea încă un copil și regretul că acest lucru nu s-a întâmplat.

Jurnalista rememorat începuturile complicate ale relației cu Mădălin Ionescu, provocările care i-au ținut în loc ani la rând și temerile care au făcut-o să amâne momentul până când, spune ea, „pare deja prea târziu”.

O iubire puternică și începuturi pline de presiune

Cristina Șișcanu a povestit că relația cu Mădălin Ionescu a început dintr-o dragoste intensă, însă realitatea din spatele camerelor a fost departe de a fi simplă. Cei doi lucrau în televiziune, aveau un program epuizant și responsabilități mari, mai ales în ceea ce îl privea pe Filip, fiul lui Mădălin.

„Eu cu Mădălin ne-am luat dintr-o dragoste foarte mare și o atracție foarte puternică și asta ne-a ținut. Nu aveam nici bani… l-am luat că m-am îndrăgostit de el și el, la rândul lui, de mine”, a mărturisit Șișcanu, într-un interviu pentru Viva.

Ea a explicat că începuturile au fost dificile: „Nu a fost simplu, a fost greu pentru că noi din start am pornit cu doi copii care aveau niște necesități, Filip în mod deosebit. Noi aveam un job foarte solicitant… Presiunea în televiziune e foarte mare și munceai enorm, pe brânci.”

Sprijinul familiei și teama de a mai avea un copil

Jurnalista a vorbit cu emoție despre ajutorul primit de la părinții ei, care au susținut-o în momentele cele mai grele. Tatăl ei, care între timp a murit, îl ducea zilnic pe Filip la școală, iar mama ei se ocupa de casă.

„Pe noi nu avea cine să ne sprijine, de aceea au venit părinții mei și ne-au ajutat cu Filip, mult timp. Tata, Dumnezeu să-l ierte, îl ducea pe Filip la școală, mama făcea mâncare, ținea casa, noi eram la muncă”, a spus vedeta.

Citeşte şi: De ce nu s-ar mai înţelege Cristina Șişcanu şi Mădălin Ionescu cu finii lor, Gabriela Cristea şi Tavi Clonda: „Depăşeşte limitele imaginaţiei”

Citeşte şi: Fiul lui Mădălin Ionescu a împlinit 20 de ani. Ce afecțiune are Filip: „El nu prea mai poate fi ajutat”

Citeşte şi: Mădălin Ionescu, moment de tristețe în legătură cu fiul lui, Filip: „Preferam să îl știu cu vreo iubită, știu că îi plac fetele, dar…”

În ciuda dorinței lui Mădălin de a mai avea un copil, Cristina a recunoscut că a fost mult timp paralizată de teamă. „Eu am făcut un copil foarte târziu… îmi era teamă că nu o să ne descurcăm”, a explicat ea.

Regretul care o urmărește: „Mi se pare deja prea târziu”

Astăzi, Cristina Șișcanu spune că regretă profund că nu a mai făcut un copil, însă recunoaște că frica și nesiguranța lumii actuale au cântărit greu în deciziile ei.

„Acum regretul meu este că nu am mai făcut un copil. Ăsta e marele meu regret și parcă mi se pare deja prea târziu”, a declarat jurnalista.

Ea a explicat că evenimentele globale au amplificat temerile: „Am vrut de acum patru ani să mai fac un copil, dar a venit războiul, acum e și alt război. Te gândești în ce lume trăim și la toată nesiguranța… Mă sperie tot ce se întâmplă în lume, pentru că nu poți să-ți mai faci niciun plan.”

Cristina Șișcanu a încheiat cu o sinceritate dezarmantă: „Nu poți să-ți planifici o sarcină, că ți-e frică… Poate trebuie să-ți faci bagajele și să pleci. Sper că nu vom fi în situația asta niciodată, dar vezi cât de nesigur e totul?”

