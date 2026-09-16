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Amanda Seyfried și Thomas Sadoski divorțează după nouă ani de căsnicie. Cei doi au confirmat vestea într-o declarație comună pentru People.

Amanda Seyfried și Thomas Sadoski divorțează după nouă ani de căsnicie

Amanda Seyfried și Thomas Sadoski s-au despărțit după nouă ani de căsnicie și doi copii împreună. Fostul cuplu a confirmat separarea pentru People, pe 15 septembrie 2026.

„Suntem separați de ceva vreme, iar acest lucru s-a dovedit a fi cea mai bună decizie pentru noi și pentru familia noastră. Ne avem unul pe celălalt pentru totdeauna — și asta e BINE”, au declarat ei.

Cu puțin timp înainte ca vestea despărțirii lor să devină publică, Seyfried, în vârstă de 40 de ani, a publicat o fotografie cu Sadoski, în vârstă de 50 de ani, și cu animalul ei de companie, o agamă cu barbă, la Instagram Stories. „Thomas este tată de reptilă”, a scris ea în descrierea imaginii.

Seyfried a postat, de asemenea, un citat enigmatic pe Instagram Stories, care spunea: „Nu există cu adevărat nimic dificil, decât dacă tu decizi că este ceva dificil. Altfel, este doar următorul lucru pe care îl descoperi”.

Sadoski a dezvăluit în martie 2017, în cadrul emisiunii „The Late Late Show with James Corden”, că el și Seyfried s-au căsătorit în secret. „Pur și simplu am plecat la țară cu un oficiant, doar noi doi, și ne-am făcut treaba”, a spus el.„Ascultă, ea este persoana pe care o iubesc, o admir și o respect cel mai mult pe lume”, a adăugat.

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Cum s-au cunoscut și cum se descurcă în rolul de părinți

Cei doi s-au cunoscut în 2015, când au jucat împreună în piesa off-Broadway „The Way We Get By”. De asemenea, au jucat împreună în filmul din 2017 „The Last Word”.

Încă din noiembrie 2025, vedeta din „Mamma Mia!” a recunoscut că îi era „foarte greu” să găsească un echilibru între creșterea celor doi copii ai lor — Nina, în vârstă de 9 ani, și Thomas, în vârstă de 5 ani — și cariera sa de actriță.

„Este prima dată când lucrez atât de mult având doi copii, și niciodată nu am avut două filme lansate în același timp”, a declarat ea pentru Us Weekly, referindu-se la filmele sale din 2025, „The Housemaid” și „The Testament of Ann Lee”. Ea a adăugat: „Așa că, în acest moment, sunt puțin cam nebună”.

În ianuarie, ea a recunoscut într-un interviu pentru Vogue că partenerul ei „se sacrifică mult” pentru ea. „Știe și el că, în acest moment, oportunitățile care mi se oferă sunt incredibile”, a spus ea despre rolurile care i se propun. „Chiar refuz des”, a adăugat ea.

Seyfried este a doua soție a lui Sadoski. El a fost căsătorit anterior cu directoarea de casting Kimberly Hope, dar s-au despărțit în octombrie 2015, după opt ani de căsătorie. Sadoski este primul soț al lui Seyfried.

Foto: Getty Images; Profimediaimages.ro

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