Ce superstiții are Cristina Dorobanțu? “Am o icoană pe care o port mereu la mine”. Știrista Kanal D, pregătită să iubească din nou / Exclusiv

Cristina Dorobanțu ne-a dezvăluit ce superstiții și obsesii are, cum se menține în formă, dar și faptul că este pregătită să iubească din nou, după ce relația pe care a avut-o s-a încheiat chiar înainte de nuntă. Spune că bărbatul care va face parte din viața ei va fi o persoană extrem de iubită.

Cristina Dorobanțu (31 ani) a dezvăluit, în exclusivitate pentru UNICA.RO, că este credincioasă, poartă o icoană la ea mereu, și nicio zi nu trece fără să se roage. Vedeta care prezintă Știrile Kanal D de la 12.00, de vineri până duminică, este recunoscătoare pentru tot ce a primit în viață și crede cu tărie că Dumnezeu are grijă să așeze lucrurile așa cum trebuie, pentru ea.

Ce superstiții are Cristina Dorobanțu? Una dintre ele este o icoană pe care o poartă mereu cu ea

Cristina s-a lansat după participarea la “Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, și a reușit, prin muncă și credință, să-și împlinească visul: prezentatoare de știri, după cum ne-a dezvăluit în interviul de mai jos.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Ce planuri ai pentru acest an?

Am renunțat să-mi mai fac planuri. Nu pentru că nu mi-ar ieși ce-mi propun, ci pentru că viața mi-a arătat că trebuie să mă bucur de toate cele ce vin… cum vin! Principala lecție primită în anii care au trecut a fost să mă bucur de fiecare zi, de prezent.

Cum faci să arăți atât de bine mereu? Ai o dietă pe care o urmezi?

Nu țin o dietă anume! Mănânc puțin și des, merg la sport de două ori pe săptămână și am grijă, în măsura în care pot, să mănânc sănătos.

Cât de des faci pilates și cum te simți după aceste ședințe?

Sunt cinci an de când merg de două ori pe săptămână la pilates. Mă simt extraordinar! Este singurul sport pe care îl pot face! Ședințelor de fitness nu le pot face față, iar la aerobic nu mă pot coordona prea bine! Unul dintre regretele mele este faptul că nu știu să dansez! De curând mă gândeam să încerc un anumit tip de sport, dar o să vă arăt despre ce este vorba dacă mă voi apuca (râde – n.r.)

Cristina Dorobanțu: „Nu cunosc cuvântul ‘Renunț’ „

Cristina Dorobanțu vorbește despre superstițiile ei

Mergi la vreo clinică de înfrumusețare? Ce proceduri îți faci?

Ca orice femeie îmi place să am grijă de mine! Am locuri preferate pe care uneori le dezvălui pe rețelele mele de socializare! Cred cu tărie că fiecare dintre noi trebuie să facem ce simțim, cum simțim! Eu aleg, adesea, masajele de relaxare.

Ai avut momente de când ai intrat în televiziune în care ai vrut să renunți?

Nu, niciodată. Nu cunosc cuvântul “Renunț”! E important să duci la bun sfârșit ceea ce ai început.

Te-ai vedea făcând altceva sau îți dorești să continui în televiziune?

Mi-ar fi plăcut să studiez psihologia! Am învățat și citit multe despre caractere, oameni, valori și principii! Încă mă fascinează dacă aud povești de viață, și să încerc să găsesc soluții pentru cei care îmi cer sfatul. Îmi pasă de oameni și, dacă îmi stă în putere, îi ajut.

Cum stai cu dragostea? Ești pregătită de o nouă relație?

Pentru dragoste omul este pregătit de când se naște și până moare! E ceva timp de când urmăresc de pe margine spectacolul vieții mele! E interesant! Sunt un om matur, viața mi-a dat lecții astfel încât să înțeleg cât de important este să fii iubit! Am înțeles tot ce era de înțeles și cred cu tărie că următoarea persoană care va face parte din viața mea va fi extrem de iubită!

Cristina Dorobanțu, despre superstiții și obsesii

Cristina Dorobanțu este extrem de credincioasă

Cum a fost pentru tine experiența de la ”Bravo, ai stil” ? Te-a ajutat în cariera pe care o ai acum la Kanal D?

“Bravo, ai stil!” a fost rampa mea de lansare! M-a ajutat enorm, însă am avut grijă ca în toți acești șapte ani să muncesc și să învăț în permanență! Să fac tot ce ține de mine astfel încât să evoluez. Iar visul da a mă afla la pupitrul Știrilor Kanal D mi s-a împlinit tocmai datorită acestei munci constante.

„Am o icoană pe care o port mereu la mine, de fiecare dată când o privesc știu că orice proiectez se întâmplă!”

Ce superstiții ai? Dar ce obsesii?

Ah! Am anumite superstiții! Am o icoană pe care o port mereu la mine, de fiecare dată când o privesc știu că orice proiectez se întâmplă! Sunt un om extrem de credincios care nu uită să își spună rugăciunea în nicio seară!

Obsesiile vieții mele sunt – “Ciuleandra”, carte pe care îmi place să o tot recitesc, și Legenda meșterului Manole.

Cât investești în imaginea ta lunar? În ce mai exact?

Nu sunt un om care să arunce cu banii! Admir frumosul! Și în măsură posibilităților mele, cumpăr tot ceea ce mă bucură! Am luni în care investesc în pantofi, altele în care îmi cumpăr haine! Depinde de starea pe care o am și de ceea ce am nevoie, evident.

Foto: Kanal D / Instagram