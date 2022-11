Cum își întreține Majda Aboulumosha frumusețea și sănătatea părului creț. Trucurile vedetei sunt la îndemâna oricui

Majda Aboulumosha (35 de ani) a dezvăluit care sunt trucurile la care ea apelează pentru a întreține sănătatea și frumusețea părului.

Majda are o podoabă capilară superbă, ce ar putea stârni invidie în rândul multor femei. Părul ei creț, lung și bogat are nevoie de atenție multă și de îngrijire sporită, însă Majda spune că nu i se pare extrem de greu să-l întrețină. Trucul de bază pentru un păr frumos, spune vedeta, este folosirea măștilor făcute în casă, din ingrediente naturale. Pe lângă acestea, Majda mai apelează uneori și la tratamentele de specialitate folosite în saloanele de coafură.

Nu este nici cel mai ușor de întreținut, dar nici cel mai greu. Deși oamenii se sperie că văd așa un păr creț și cât de greu se descurcă și așa mai departe. Folosesc anumite măști, am avut grijă întotdeauna. Am trecut și prin niște etape din astea în care săracul a avut de suferit și atunci a trebuit să-i fac măști. Folosesc măști naturale, făcute de acasă, făcute de mine, pe bază de ghimbir și m-au ajutat foarte mult să-mi întrețin crețul. Dar și măști făcute în saloane – a explicat Majda, pentru ego.ro.

Vedeta de televiziune a mai precizat că nu a folosit mereu măști pentru păr. În perioada adolescenței, ea își întreținea podoaba capilară doar cu șampon și, obligatoriu, balsam.

Dar să știi că în adolescență nu foloseam foarte multe produse. În afară de un șampon și un balsam, căci părul meu are mare nevoie de balsam, fără balsam nu pot să-l descurc, nu am făcut mari sacrificii ca să zic așa. Am avut grijă cum cred că orice femeie are.

Majda și problemele cu greutatea

Acum este într-o formă fizică de zile mari, dar a existat o perioadă când kilogramele suplimentare i-au dat mari bătăi de cap Majdei. Vedeta povestea în urmă cu câteva luni că ajunsese, în trecut, să cântărească 90 de kilograme.

Eu toată viața m-am chinuit să slăbesc. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu numărul kilogramelor contează, ci încrederea pe care o dobândești. Și asta cu timpul poate că se învață. Am trecut și pe la 90 de kilograme, 70, dar și la 58. Să știi că și acum am grijă. Eu gătesc ardei umpluți, fac sarmale acolo, fac plăcinte, fac de toate. Dar eu, în general, mănânc ciorbițe și salate – dezvăluia ea, tot pentru sursa amintită anterior.

Ea a mai subliniat că de la un timp evită să mănânce prăjeli, tocături, prăjituri și dulciuri în general și se rezumă doar la gustatul lor. Majda este și pasionată de gătit, fiind specializată în dulciuri, așadar este necesar ca uneori să-și guste prăjiturile.

Nu mănânc prăjeli, nu mănânc tocătură, dar gust. Ieri am făcut ardei umpluți la ”Vorbește lumea” și am făcut și acasă, au carne de vită, tocătură și așa mai departe. Am gustat, dar nu pot să zic că mănânc foarte mult. Acestea sunt alimentele de care mă feresc, în general. Zahăr, cu toate că fac torturi, fac prăjituri cu multe creme, nu mănânc.

Foto – Facebook