Meghan Markle avea „o încredere în sine periculoasă”. Cum era văzută soția Prințului Harry de Familia Regală

Meghan Markle „avea o încredere în sine periculoasă” pe care Palatul nu „a știut să o gestioneze”, susține un istoric regal, despre apariția soției Prințului Harry în Familia Regală britanică.

„Rezerva moștenitorului” este o sintagmă bine cunoscută în rândul regalităților. Aceasta face referire la orice copil născut după moștenitorul la tron și care este văzut ca o rezervă de către Palatul Regal. De-a lungul timpului au existat mai multe rezerve, printre care Prințul Albert, care a devenit Regele George al VI-lea, Prințesa Amrgaret și Prințesa Anne.

Meghan Markle avea o „încredere în sine periculoasă”, pe care Palatul nu a știut cum să o gestioneze

Istoricul regal Robert Lacey este de părere că Palatul a eșuat în mod constant în a le găsi fraților moștenitorilor un rol important, iar acest lucru este valabil și soțiilor rezervelor la tron.

În cartea sa, „Battle of Brothers” (Lupta fraților), Lacey a descris-o pe Meghan Markle ca având „o încredere în sine periculoasă”, iar apariția ei în Familia Regală a schimbat dinamica acesteia. Mai mult, Meghan a fost catalogată ca fiind „dificilă”.

„Trebuie să realizați că întreaga strategie a monarhiei se baza pe faptul că ei trebuia să rămână uniți. Meghan a schimbat asta. Ea este dificilă. Are o încredere în sine extrem de incredibilă și periculoasă”, a afirmat Lacey, citat de Mirror.co.uk.

Istoricul regal a continuat precizând că Palatul i-a tratat întotdeauna rău pe cei care s-au născut ulterior moștenitorului.

„Pur și simplu nu știu ce să facă cu rezervele și cu sigurnață nu știu ce să facă cu soțiile rezervelor”, a subliniat Robert Lacey.

Pe perioada cnd a fost membru regal activ, Meghan Markle avea interese precum sănătatea mintală, drepturile femeilor, bunăstarea animalelor și să aducă comunitatea împreună. Ținând cont de interesele ei, experții regali au fost surprinși de faptul că Meghan nu a rămas mai mult timp în sânul Familiei Regale.

Ducesa de Sussex a refuzat să își schimbe abordarea

Potrivit autorului Tom Bower, Meghan și Harry s-au retras din rolurile de seniori regali din cauza faptului că ducesa nu a putut înțelege cum funcționează viața regală și a refuzat să își schimbe abordarea.

În cartea „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, autorul sugerează că refuzul lui Meghan Markle de a „învăța căile” vieții regale a contribuit la retragerea lor.

Mai mult, Bower sugerează că Prințesa de Wales devenise frustrată de felul în care Meghan aborda îndatoririle regale.

Spre deosebire de ceilalți membri ai familiei, care își păstrează părerile pentru ei și tratează îndatoririle oficiale cu precauție, se părea că ducesa de Sussex era determinată să „dea cu ele de pământ”.

„Kate a devenit iritată de vecina sa. Spre deosebire de abordările ei precaute de a învăța ”căile” înainte de a se angaja în îndatoririle regale, Meghan fugea – dar care era destinația ei? Și cu cine fuge? A realizat oare că Familia Regală fuge împreună sub monarh și nu sunt într-o competiție?”, a scris Tom Bower în cartea sa.

Meghan Markle, pusă în încurcătură de testul pentru cetățenia britanică

Meghan Markle a dezvăluit că a învățat pentru testul de cetățenie britanică după ce l-a cunoscut pe Prințul Harry, însă chiar nici el nu știa răspunsul la anumite întrebări.

„Examenul de cetățenie era atât de greu. Învățam pentru el și mă gândeam, „Dumnezeule!”. Am fost să îmi întreb soțul: „Știai asta? Dar pe asta o știai?” Iar el spunea: „Nu aveam nici cea mai vagă idee”, a povestit Meghan Markle.

Fosta actriță a renunțat la ideea de a mai deveni cetățean britanic după ce ea și Harry au părăsit Familia Britanică, în anul 2020.

Testul durează 45 de minute și este format din 24 întrebări grilă despre Regatul Unit al Marii Britanii și sistemul său legal, despre istoria țării, cultura și alte detalii despre viața britanicilor. De asemenea, în test se regăsesc și întrebări despre Familia Regală, din care Markle face parte.

