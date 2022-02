Cristina Mihaela Dorobanțu va prezenta știrile dimineții la Kanal D, din 1 martie 2022. „Un nou tronson cu informații proaspete, relevante, de dimineață, va completa grupajele informative ale Kanal D! Nu vor lipsi din materialele zilnice ale acestui program știri din întreaga lume, precum și «curiozitățile», acele informații savuroase care deschid de obicei dezbaterile mai relaxate ale zilei respective”, se arată pe pagina de Instagram a știrilor Kanal D.

„Sunt foarte emoționată să pășesc în această nouă etapă din cariera mea. E o provocare pe care o așteptam, la care visez de foarte mult timp și pentru care am muncit enorm. Mă onorează să fiu alături de telespectatori în fiecare dimineață. Să le ofer acele informații de interes, agenda zilei care stă să înceapă, precum și știri relaxate, pozitive, care să ne ajute pe toți să ne începem ziua și informați, și binedispuși. Vă mulțumesc pentru toată susținerea de până acum și vă invit să îmi fiți alături în continuare în această nouă călătorie, care sper să vă bucure și să vă facă ziua mai frumoasă și mai informată”, a scris Cristina Mihaela Dorobanțu pe Instagram.

Cristina și-a început cariera TV în cadrul primului sezon al emisiunii „Bravo, ai stil!”. Ulterior, Cristina găzduit show-ul „Puterea Dragostei”. Deși a studiat Dreptul, în trecut, Cristina a admis că nu s-ar fi văzut niciodată profesând ca avocat.

„În anul doi de facultate, eram studentă la Drept, am luat lecții de dicție și m-am dus la un casting. Am luat proba, dar nu am continuat demersurile pentru a ajunge în TV la acel moment. Am revenit la pasiunea din copilărie apoi, odată cu participarea la «Bravo, ai stil!»”, declara jurnalista în trecut, pentru revista Avantaje.

„Sunt foarte norocoasă, pentru că, de când am pășit în lumea televiziunii, am întâlnit oameni care au crezut în mine. Evoluția mea a fost destul de rapidă, dar am muncit și am învățat în tot acest timp. Este o lume fascinantă, însă nu este ușor să te menții, iar drumul este pe cât de frumos, pe atât de greu”, a mai spus.

„Dacă nu aș fi făcut televiziune, cu siguranță aș fi fost educatoare sau învățătoare. Mie îmi plac foarte mult copiii și consider că e un adevărat privilegiu să te afli alături de ei pe parcursul formării lor. Aș fi avut răbdarea necesară și dedicarea să fac această profesie”, a completat.

