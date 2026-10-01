Roxana Nemeș a făcut publice chipurile copiilor ei. Ania și Zain au împlinit 1 an

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Roxana Nemeș a sărbătorit primul an al gemenilor săi, Ania și Zain, alături de familie și prieteni. Cu această ocazie, artista a dezvăluit pentru prima dată chipurile micuților, lucru care i-a bucurat enorm pe fanii săi din mediul online.

Roxana Nemeș a dezvăluit chipurile copiilor săi

Roxana Nemeș a marcat o etapă specială din viața gemenilor săi, Ania și Zain, care au împlinit un an, printr-o petrecere intimă alături de familie și prieteni apropiați. Cu această ocazie, artista a făcut un gest așteptat de fani: a publicat pentru prima dată imagini în care se văd chipurile micuților.

Într-o atmosferă caldă și plină de bucurie, Roxana Nemeș a organizat o petrecere care a inclus tradiții importante: tăierea moțului, ruperea turtei și alegerea de pe tăviță.

„O zi pentru ei. Pentru noi. Pentru toți oamenii care îi iubesc. Am strâns într-o singură zi toate sufletele dragi nouă: nași, bunici, familie și prieteni. Și ne-am distrat pe cinste, sărbătorind prima lor aniversare, tăierea moțului și ruperea turtei. Iar astăzi vă lăsăm și pe voi să-i cunoașteți cu adevărat. Ania și Zain», a scris vedeta pe contul său de Instagram, alături de fotografii adorabile cu micuții.

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Ce au ales gemenii de pe tăviță

Unul dintre cele mai emoționante momente ale evenimentului a fost alegerea de pe tăviță, care, potrivit tradiției, poate oferi indicii despre viitorul profesional al copilului.

Ania și Zain au surprins pe toată lumea cu alegerile lor. Micuța a pus mâna pe un microfon, bani și un stetoscop, spre amuzamentul celor prezenți, mai ales că microfonul pare să reflecte pasiunea mamei sale pentru muzică.

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Pe de altă parte, Zain a ales o minge de fotbal, bani și tot un stetoscop. Astfel, cei doi frați au găsit o punte comună prin ultimele două obiecte: banii și instrumentul medical.

„Și, surprizaaaa… tăvița ne-a dat deja câteva indicii. Ania a ales microfonul, banii și stetoscopul, iar Zain mingea de fotbal, banii și stetoscopul. Care dintre ele vor deveni meserii și care hobbyuri? Vom vedea. Dar spuneți-ne voi: chiar credeți în alegerile de pe tăviță? Sunt pe bune? La mulți ani, minunile noastre. Vă iubim mai mult decât pot spune cuvintele”, a continuat Roxana Nemeș pe rețelele sociale.

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Sursă foto: Instagram

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