Ramona Păun, carismatica prezentatoare a știrilor sportive de la PRO TV, trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. La vârsta de 40 de ani, Ramona a anunțat că este însărcinată pentru prima oară. Vestea a fost împărtășită cu fanii ei de pe rețelele sociale, unde a publicat imagini emoționante cu burtica de gravidă, însoțite de mesajul plin de emoție: „Începutul a tot. Creat cu dragoste. În curând”.
Ramona și soțul ei, Cosmin Mihăiță, nepotul actorului George Mihăiță, așteaptă cu nerăbdare să devină părinți. Cei doi au împărtășit fericirea lor dintr-o vacanță în Grecia. Vestea vine la doi ani după ce cuplul s-a căsătorit în secret în New York, orașul visurilor lor. Evenimentul a încununat o relație de peste zece ani, începută cu discreție și construită pe respect și înțelegere reciprocă.
„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim”, declara Ramona într-un interviu pentru Libertatea.
„Nu m-am simțit mai liniștită, mai echilibrată și cu mai multă claritate decât acum”
Această etapă din viața vedetei vine la scurt timp după ce a sărbătorit împlinirea vârstei de 40 de ani, o bornă pe care o îmbrățișează cu înțelepciune și recunoștință. „Am împlinit 30 de ani… acum 10 ani! Două zile mi-a luat să procesez că am schimbat prefixul. Adevărul e că niciodată nu m-am simțit mai liniștită, mai echilibrată și cu mai multă claritate decât acum”, mărturisea ea, citată de Libertatea.
„E o relație construită pe respect, iubire și o comunicare foarte bună. Nu e loc de orgolii într-un cuplu echilibrat, așa că trebuie să fii deschis să asculți și ce nu-ți convine și să analizezi obiectiv unde greșești. Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei”, a mai spus Ramona despre relația cu soțul ei.
Ramona a început să lucreze la PRO TV încă din anul al doilea de facultate, în ciuda dorinței părinților săi de a urma Academia de Poliție. Însă hotărârea sa de a-și urma pasiunea a transformat-o într-una dintre cele mai apreciate figuri de pe micul ecran.