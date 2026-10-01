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Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, va deveni mamă pentru prima dată la 40 de ani. Ea și soțul său, Cosmin Mihăiță, au anunțat fericita veste din vacanța lor în Grecia.

Ramona Păun este însărcinată cu primul copil la 40 de ani

Ramona Păun, carismatica prezentatoare a știrilor sportive de la PRO TV, trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. La vârsta de 40 de ani, Ramona a anunțat că este însărcinată pentru prima oară. Vestea a fost împărtășită cu fanii ei de pe rețelele sociale, unde a publicat imagini emoționante cu burtica de gravidă, însoțite de mesajul plin de emoție: „Începutul a tot. Creat cu dragoste. În curând”.

Ramona și soțul ei, Cosmin Mihăiță, nepotul actorului George Mihăiță, așteaptă cu nerăbdare să devină părinți. Cei doi au împărtășit fericirea lor dintr-o vacanță în Grecia. Vestea vine la doi ani după ce cuplul s-a căsătorit în secret în New York, orașul visurilor lor. Evenimentul a încununat o relație de peste zece ani, începută cu discreție și construită pe respect și înțelegere reciprocă.

„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim”, declara Ramona într-un interviu pentru Libertatea.

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„Nu m-am simțit mai liniștită, mai echilibrată și cu mai multă claritate decât acum”

Această etapă din viața vedetei vine la scurt timp după ce a sărbătorit împlinirea vârstei de 40 de ani, o bornă pe care o îmbrățișează cu înțelepciune și recunoștință. „Am împlinit 30 de ani… acum 10 ani! Două zile mi-a luat să procesez că am schimbat prefixul. Adevărul e că niciodată nu m-am simțit mai liniștită, mai echilibrată și cu mai multă claritate decât acum”, mărturisea ea, citată de Libertatea.

„E o relație construită pe respect, iubire și o comunicare foarte bună. Nu e loc de orgolii într-un cuplu echilibrat, așa că trebuie să fii deschis să asculți și ce nu-ți convine și să analizezi obiectiv unde greșești. Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei”, a mai spus Ramona despre relația cu soțul ei.

Ramona a început să lucreze la PRO TV încă din anul al doilea de facultate, în ciuda dorinței părinților săi de a urma Academia de Poliție. Însă hotărârea sa de a-și urma pasiunea a transformat-o într-una dintre cele mai apreciate figuri de pe micul ecran.

Foto: Instagram

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