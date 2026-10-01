Jim Carrey s-a căsătorit la 64 de ani. Actorul și Min Ah formează un cuplu de mai mulți ani

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Jim Carrey și iubita lui, Min Ah, au făcut pasul cel mare, după mai mulți ani de relație. Cei doi s-au căsătorit zilele trecute.

Jim Carrey și Min Ah s-au căsătorit

Jim Carrey, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, a spus ”da”! Starul în vârstă de 64 de ani s-a căsătorit cu iubita sa, Min Ah. Informația a fost confirmată oficial de un purtător de cuvânt al actorului pentru People.

Cei doi formează un cuplu de câțiva ani, dar au ales ca relația lor să rămână departe de ochii publicului. În februarie 2026, Carrey și Min Ah au fost văzuți împreună la Premiile César din Franța, unde actorul a ținut un discurs emoționant, rostit integral în franceză, în care i-a mulțumit iubitei sale.

„Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele iubite, Min Ah. Te iubesc, Min Ah. Și, în final, mulțumiri celui mai amuzant om pe care l-am cunoscut vreodată: tatăl meu, Percy Joseph Carrey, care m-a învățat valoarea iubirii, generozității și râsului”, a declarat Jim Carrey, stârnind ropote de aplauze.

De-a lungul timpului, Jim Carrey a fost discret în ceea ce privește viața sa personală. Totuși, relația cu Min Ah a ieșit la lumină în februarie 2022, când cei doi au fost fotografiați la un eveniment caritabil organizat de Judd Apatow în Los Angeles, conform Just Jared.

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Actorul, despre dorința de a se retrage din luminile reflectoarelor

Actorul, cunoscut pentru rolurile sale memorabile din filme precum „Ace Ventura: Pet Detective” și „The Mask”, a vorbit anterior despre dorința sa de a se retrage din lumina reflectoarelor. Într-un interviu acordat în aprilie 2022 pentru Access Hollywood, Carrey a glumit spunând că ar putea renunța la actorie pentru a se bucura de un „stil de viață liniștit”.

„Îmi place cu adevărat viața mea liniștită, îmi place să pictez pe pânză și îmi iubesc viața spirituală. Simt că, și acesta e un lucru pe care probabil nu-l veți mai auzi de la un alt star, am destul”, a mărturisit atunci Jim Carrey.

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În plus, actorul a adăugat că doar un scenariu „scris cu cerneală de aur” l-ar putea face să revină la actorie.

Jim Carrey a mai fost căsătorit de două ori: cu Melissa Womer, alături de care are o fiică, Jane Erin Carrey, între 1987 și 1995, și cu actrița Lauren Holly, partenera sa din „Dumb and Dumber”, între 1996 și 1997.

Actorul a avut o relație și cu colega sa din serialul „Kidding”, Ginger Gonzaga, cu care a apărut pentru prima dată pe covorul roșu în ianuarie 2019. Relația lor s-a încheiat însă în octombrie 2019, potrivit Us Weekly.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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