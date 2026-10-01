Soția lui Alberto Grecu, ispită la Insula Iubirii 2026, a cerut ordin de protecție împotriva sa

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Ispita Alberto Grecu de la Insula Iubirii 2026 este căsătorit, iar soția lui, Adriana Grecu, a cerut un ordin de protecție împotriva sa la patru luni de la încheierea filmărilor show-ului, potrivit Cancan.

Alberto Grecu de la Insula Iubirii 2026 este căsătorit

Viața personală a lui Alberto Grecu, cunoscut pentru rolul său de ispită la Insula Iubirii 2026, a devenit rapid subiect de discuție în spațiul public. Potrivit Cancan, s-a aflat că acesta este căsătorit din 2024 cu Adriana Grecu, iar relația lor a fost marcată de momente tensionate. Cu toate acestea, producătorii show-ului de la Antena 1 nu au considerat că statutul său marital reprezintă un impediment pentru a-și asuma rolul de ispită în fața camerelor de filmat.

Pe platourile de filmare din Thailanda, Alberto s-a prezentat ca burlac, în timp ce în România, Adriana își etala cu mândrie statutul de soție pe rețelele sociale. În ciuda acestei aparente distanțări publice, Cancan a relatat că problemele din cuplu au ajuns, în cele din urmă, în instanță. La doar patru luni după întoarcerea lui Alberto din Thailanda, în iunie 2026, Adriana a solicitat un ordin de protecție împotriva soțului său, acuzându-l de comportament violent.

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Soția lui a cerut ordin de protecție la întoarcerea sa din Thailanda

Dosarul, înregistrat la Judecătoria Sectorului 5 din București, a fost însă respins de instanță pe motiv că cererea era „neîntemeiată”.

Conform deciziei instanței, „Se respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București privind pe reclamanta Grecu Adi Ionela împotriva pârâtului Grecu Alberto-Francesco-Juliano, ca neîntemeiată. Plata onorariului pentru asistența juridică a părților asigurată din oficiu va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției. În temeiul art. 45 din Legea nr. 217/2003, hotărârea este supusă apelului, în termen de 3 zile de la pronunțare, cale de atac care se depune la Judecătoria Sectorului 5 București. Pronunțată astăzi, 12.06.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.”

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Cei doi și-au mai dat o șansă

Deși în emisiune, Alberto susținea că fusese căsătorit și divorțat, comentarii de pe rețelele sociale au relevat că mariajul său cu Adriana era încă în picioare pe durata filmărilor din Thailanda. În luna septembrie, Alberto a făcut public un act de divorț susținând că era în proces de încheiere a căsnicie.

Totuși, potrivit Cancan, Adriana și Alberto au decis să-și mai acorde o șansă. Semnele împăcării sunt evidente: Adriana continuă să poarte numele de familie al soțului său, iar fotografiile de la nunta lor încă ocupă un loc de cinste pe profilul său de Instagram. Mai mult decât atât, cei doi au fost văzuți recent la un local din Cluj-Napoca, urmărind împreună un episod din Insula Iubirii alături de prieteni comuni, inclusiv Armina și Cornel Andrei.

Foto: Instagram

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