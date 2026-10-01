Soțul și fiul Alinei Pușcaș, otrăviți. Cei doi ar fi consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani

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Alina Pușcaș a trecut prin momente cumplite după ce soțul ei, Mihai Stoenescu, și fiul lor, Alexandru, au ajuns de urgență la spital după ce au fost otrăviți. Cei doi ar fi mers la o petrecere pentru copii unde ar fi consumat alimente contaminate cu otravă pentru șobolani.

Soțul și fiul Alinei Pușcaș, otrăviți

Alina Pușcaș a povestit cum soțul ei și fiul lor au ajuns la spital după ce, la o petrecere pentru copii, ar fi consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Vedeta a dezvăluit că ea și una din fiicele sale nu au pățit nimic, dar Mihai și Alexandru s-au simțit foarte rău.

Potrivit prezentatoarei tv, Mihai Stoenescu a căzut lângă mașină și a fost transportat la un spital din Prahova. Deși și Alexandru s-a simțit rău, copilul nu a fost preluat de cadrele medicale ale spitalului.

„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat nici animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș, la Spynews TV Live.

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Băiatul și-a pierdut cunoștința în drum spre spital

Cum Alexandru nu a fost primit la Spitalul Județean Prahova, Alina Pușcaș a plecat cu mașina personală spre Ploiești. Pe drum, copilul și-a pierdut cunoștința.

„Am mers cu 200 la oră (…), am plecat la Ploiești, i-am aruncat buletinul soțului pe geam, în ambulanță (…) Am sunat să vină în întâmpinare o salvare, l-a preluat. Mi-am dat seama că eu trebuie să mă întăresc, nu să plâng. E clar că eu plângeam, dar era și o revoltă de ce se întâmplă lucrurile astea”, a mai povestit vedeta.

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Potrivit Alinei Pușcaș, mai multe persoane s-au simțit rău după ce au participat la petrecerea pentru copii.

Într-o intervenție pe contul ei de Instagram, Alina Pușcaș a precizat că incidentul a avut loc în urmă cu mai mult timp, dar a ales să nu îl expună public până acum.

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Sursă foto: Instagram

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