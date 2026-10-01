Actrița Sophia Bush și fosta fotbalistă Ashlyn Harris s-au căsătorit în mare secret, după trei ani de relație. „A fost un moment atât de prețios!”

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Actrița Sophia Bush și fosta jucătoare profesionistă de fotbal Ashlyn Harris și-au unit destinele în mare secret. Totul s-a petrecut într-o ceremonie privată și departe de ochii presei, organizată în vara anului 2025 în nordul statului New York, cele făcând abia acum anunțul frumosului eveniment.

Decizia de a păstra momentul doar pentru ele și pentru familie a reflectat dorința ambelor partenere de a-și proteja viața personală după ani întregi petrecuți în lumina reflectoarelor.

Un moment intim, departe de presiunea publică

Vestea nunții lor discrete a fost dezvăluită de cele două în cadrul unui interviu acordat publicației Vogue, la trei ani de la începutul relației lor.

Alegerea unei ceremonii restrânse a fost motivată de dorința de a evita presiunea mediatică obișnuită pentru două personalități din lumea spectacolului și a sportului de performanță. La eveniment au fost prezenți doar cei doi copii ai lui Ashlyn Harris, Sloane și Ocean, sărbătoarea desfășurându-se într-o atmosferă relaxată. Decizia de a păstra acest reper important în cadru restrâns a fost una asumată, Sophia Bush explicând motivele din spatele acestei alegeri: „Când ajungi în această etapă a vieții, începi să discerni ce este cu adevărat al tău și ce a fost întotdeauna cumva pentru toți ceilalți.”

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Actrița a adăugat că activitatea lor publică a venit cu anumite costuri personale: „Este un mare privilegiu să poți profesa ca sportiv sau ca actor, dar acest lucru vine și cu anumite costuri.”

O zi dedicată familiei și simplității

Formatul nunții a fost conceput astfel încât să ofere o experiență caldă și lipsită de stres pentru întreaga familie, în special pentru copii. Atmosfera simplă și relaxată a fost evocată de Ashlyn Harris, care și-a amintit momentele speciale ale zilei: „Copiii alergau și erau pur și simplu fericiți; am cules flori de pe proprietate, iar fiica noastră, Sloane, le ținea în mână. A fost atât de distractiv pentru ei, pentru că nu a fost o zi plină de presiune, obositoare pentru copiii mici.”

Seara s-a încheiat într-un cadru simplu, în jurul focului, iar Sophia Bush a mărturisit cât de mult a însemnat pentru ea această abordare: „A fost un moment atât de prețios și fără nicio presiune. Nu voi uita niciodată această zi și cred că zilele nunții nu sunt întotdeauna așa.”

Lansarea memoriilor și asumarea publică

Aparția acestor detalii coincide cu lansarea primei cărți de memorii a actriței, intitulată And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress, un proiect redactat pe parcursul a aproape un deceniu. După ce au călătorit prin țară pentru a le da vestea personal celor dragi, cele două au decis că este momentul să își asume noul statut în mod public, mai ales pentru că Sophia Bush își dorea să folosească termenul potrivit pentru partenera sa: „Nu ești doar partenera mea, știi? Ești soția mea. Și este un sentiment minunat să pot spune asta.”

Pe lângă semnificația personală, ambele partenere, active în consiliul de administrație al organizației Human Rights Campaign, au subliniat importanța vizibilității pentru comunitatea LGBTQ+, Ashlyn Harris declarând: „Această conversație nu este despre mine și Sophia. Noi știm ce dragoste împărtășim. Partea de vizibilitate contează pentru tinerii care poate nu se simt încă văzuți.”

Foto – Profimedia / Instagram

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