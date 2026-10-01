Gina Pistol, despre noua etapă din viața fiicei sale, de când a început școala. „S-a transformat în fetiță mare!” Mărturisirea emoționantă legată de Josephine

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Gina Pistol a vorbit deschis despre schimbările importante din viața de familie, odată cu începerea clasei pregătitoare de către fiica ei și a lui Smiley, Josephine. La vârsta de cinci ani, micuța s-a adaptat rapid la mediul unei școli private, în timp ce părinții ei își împart responsabilitățile zilnice între proiectele din televiziune, muzică și șantierele celor două case pe care le au în construcție.

Un nou început la școală și organizarea din familia artiștilor

Trecerea de la perioada de bebeluș la cea de școlăriță le-a adus părinților momente pline de emoție și nostalgie. Prezentatoarea emisiunii MasterChef a mărturisit că, deși fiica lor s-a acomodat excelent la cursurile școlii private, privesc adesea imagini din primii ei ani de viață pentru a-și aminti de acea perioadă.

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„Josefine a crescut, a început primul an la o școală privată. Este minunată, ne înțelegem foarte bine cu ea. Noi realizăm că nu mai este un bebeluș, s-a transformat în fetiță mare și mai ne apucă nostalgia. Ne mai uităm așa peste filmulețele cu ea când era mai mică”, a declarat Gina Pistol, pentru click.ro.

Programul zilnic al fetiței este gestionat de amândoi, adaptat în funcție de filmări și de angajamentele profesionale ale fiecăruia.

„La școală o ducem în funcție de program. Dacă eu am de dimineață treabă o duce soțul meu, la prânz o iau eu și viceversa. Are un program scurt și chiar e mișto și drumul făcut până la școală și înapoi”, a adăugat prezentatoarea TV.

Energia din casă și proiectele imobiliare ale cuplului

Pe lângă bucuria adusă de evoluția micuței, Gina Pistol a subliniat că Josephine este principala sursă de energie pozitivă din locuința lor.

„Josephine e adorabilă! Cântă, dansează. E un copil foarte vesel. Ne-a adus și mai multă veselie și viață în casă. Ea ne ține în formă, ea este secretul nostru!”, a explicat vedeta.

În paralel cu responsabilitățile de părinți și cariera din televiziune, Gina Pistol și Smiley sunt implicați în două proiecte de construcție pe plan personal. Cuplul ridică o casă în București și o vilă la munte, unde intenționează să își petreacă vacanțele. Totuși, ambele șantiere sunt complexe, iar prezentatoarea a precizat că niciuna dintre cele două locuințe nu va fi finalizată până la sfârșitul acestui an.

Foto – Facebook

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