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Aurelian Temișan revine pe micile ecrane, dar nu la „Te cunosc de undeva!”, așa cum ne-a obișnuit în ultimii 14 ani. Artistul va fi jurat într-o emisiune-concurs de la alt post.

Aurelian Temișan revine pe micile ecrane. Ce emisiunea jurizează

Aurelian Temișan revine pe micul ecran ca jurat la emisiunea „Vedeta Familiei”. Sezonul 9 debutează pe 4 octombrie, la ora 20:00, pe TVR 1, aducând competiții captivante și surprize delicioase pentru micii concurenți.

Alături de șase alte nume mari din industria muzicală românească – Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Crina Mardare, Sanda Ladoși, Radu Ștefan Bănică și Bibi – Aurelian Temișan se va implica activ în susținerea tinerelor talente. „Vedeta Familiei” este o platformă în care copiii își pot descoperi potențialul și, cu ajutorul unui juriu experimentat, pot deveni mai încrezători în propriile forțe.

Prezentatorii Flori Constantinescu și Cătălin Neamțu revin și ei alături de concurenți, asigurând atmosfera caldă și plină de energie specifică show-ului. „Sunt extrem de pregătiți. Urmăresc emisiunea, sunt fanii ei și și-au dorit foarte mult să ajungă aici. Știu exact ce au de făcut”, declară Flori Constantinescu despre concurenți.

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Ce surprize aduce sezonul 9

Pentru fanii emisiunii, noul sezon vine cu un detaliu delicios – la propriu! O echipă de bucătari va pregăti clătite proaspete chiar în platou, răsfățându-i pe micii artiști după ce vor trece prin emoțiile scenelor mari. Această premieră își propune să aducă un plus de bucurie și relaxare, transformând fiecare ediție într-o sărbătoare pentru întreaga familie.

Trei probe, un singur câștigător

Fiecare ediție aduce în prim-plan trei concurenți care trebuie să demonstreze că sunt mai mult decât niște voci bune. Prima provocare, proba familiei, le oferă șansa de a cânta alături de un părinte, bunic sau alt membru al familiei, un moment încărcat de emoție și autenticitate. A doua probă le permite să strălucească interpretând melodia lor preferată, în timp ce a treia probă îi scoate din zona de confort, cerându-le să abordeze un gen muzical diferit.

Un alt punct culminant al fiecărei ediții este reîntâlnirea cu foști câștigători sau concurenți din sezoanele trecute. Aceste momente speciale oferă nu doar o doză de nostalgie, ci și inspirație pentru noii participanți, care visează să ajungă în mult râvnitul „Sezon al Campionilor” din 2027.

Foto: Instagram

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