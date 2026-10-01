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Andreea Spătaru s-a căsătorit cu Sorin Marica după 18 ani de relație și doi copii împreună. Primele imagini de la starea civilă

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Andreea Spătaru și Sorin Marica s-au căsătorit după aproximativ 18 ani de relație și doi copii împreună. Andreea a împărtășit mai multe fotografii de la starea civilă în mediul online.

Andreea Spătaru și Sorin Marica s-au căsătorit

Andreea Spătaru și Sorin Marica s-au căsătorit după 18 ani de relație și doi copii împreună (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Andreea Spătaru și Sorin Marica formează un cuplu din anul 2008 și împreună au doi copii, Maria și Iosif, în vârstă de 17 și, respectiv, 8 ani. După 18 ani de relație, cei doi au decis să-și oficializeze relația.

Andreea Spătaru a public două fotografii din ziua lor specială, una în care ea și Sorin se sărută, și alta în care stau îmbrățișați, ea privind spre cameră, iar el privind spre ea. „Soț și soție, 30.09.2026”, a scris Andreea Spătaru în dreptul uneia dintre imagini.

Mireasa a optat pentru o rochie albă midi, fără bretele, sandale albe și un buchet bogat și elegant de flori albe, cu trandafiri, lisianthus, hortensie, eucalipt și frunze și ramuri decorative. Și mirele a fost elegant, într-un costum negru, cămașă albă și pantofi negri lucioși.

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Andreea, soțul ei și cei doi copii ai lor au fost stabiliți în SUA o perioadă de timp, însă din imaginile din prima zi de școală a Mariei și a lui Iosif de anul acesta reiese că familia s-a întors în țară.

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Andreea Spătaru a fost prima asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și a pozat de două ori în Playboy

Andreea Spătaru a intrat în lumina reflectoarelor în 2005, când a reprezentat echipa Rapid în proiectul „Divizia Sexy”, o competiție online inedită în care fanii își votau favoritele. De-a lungul timpului, Spătaru a fost imaginea unor branduri de top, a realizat sute de pictoriale și a devenit prima asistentă TV a matinalului „Neața cu Răzvan și Dani”, pe vremea când emisiunea era difuzată la Național TV.

Tot la Național TV, Andreea a jucat în serialul „Cuscrele”, în rolul unei secretare. În paralel, a surprins prin decizia de a poza nud pentru revista Playboy în două rânduri, în 2007 și 2009. Cea de-a doua apariție a fost cu adevărat unică: însărcinată în șapte luni, Andreea a celebrat maternitatea într-un pictorial intitulat „Lună plină, frumusețe și puritate”. Gazeta Sporturilor subliniază că aceasta a fost o premieră absolută pentru ediția românească a revistei.

S-a retras ca să se dedice familiei

În 2010, Andreea Spătaru a pășit pe ringul de dans în emisiunea „Dansez pentru tine”, iar la scurt timp după s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a mutat în America alături de soțul ei și fiica lor, pe atunci în vârstă de 3 ani.

Potrivit Libertatea, la scurt timp după mutarea în SUA, Andreea și-ar fi deschis o patiserie pentru diaspora. În prezent însă este neclar cu ce se ocupă.

Foto: Instagram

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