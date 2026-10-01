Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Președintele Nicușor Dan, aflat la Praga pe 30 septembrie, a anunțat că exclude miniștri AUR din viitorul Guvern, după ce Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului. Șeful statului spune că va desemna un alt premier luni, după ce va purta discuții cu liderii partidelor politice.

Nicușor Dan exclude miniștri AUR din componența guvernului

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seara, 30 septembrie, de la Praga, că exclude categoric includerea partidului AUR în viitorul Guvern, motivând că acesta nu corespunde principiilor pro-occidentale și de stabilitate financiară asumate la preluarea mandatului său.

În cadrul unei conferințe de presă, șeful statului a explicat că prezența AUR în guvern ar putea afecta grav relațiile externe ale României, mai ales cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO.

Nicușor Dan a subliniat că „aceasta este voința cetățenilor exprimată în urmă cu un an și patru luni.”

„Nu din vreo lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni. Și mandatul ăsta spune: păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții”, a declarat președintele, citat de Libertatea.

Nicușor Dan a subliniat că, în contextul actual, este imposibil pentru România să își asume riscuri care ar putea deteriora stabilitatea națională.

„O prezență a AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate, și pe partea de Uniunea Europeană. România nu își permite asta în momentul ăsta”, a adăugat președintele.

Citește și: Nicușor Dan, prima reacție după ce guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament

Citește și: Ce a cerut Călin Georgescu din arest. În ce condiții stă fostul politician

De ce nu vrea președintele alegeri anticipate

Întrebat despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, Nicușor Dan a explicat de ce nu consideră această variantă fezabilă în prezent.

„Alegerile anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că în practică noi suntem așa: nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Ăsta e primul lucru”, a subliniat șeful statului.

„Noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și trăind pe datorie nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost: fără alegeri anticipate! Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a precizat Nicușor Dan.

Citește și: Cristian Tudor Popescu despre implicarea PSD și AUR în arestarea lui Călin Georgescu: „Simion îl disprețuiește profund, crede că e nebun”

Citește și: Când se virează banii de alocații pentru copii în octombrie 2026. Calendarul plăților

Trei încercări eșuate de formare a unui Guvern

Criza politică din România continuă, fiind una dintre cele mai lungi din istoria recentă a țării. Totul a început pe 20 aprilie, când PSD a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, urmat de demisia miniștrilor social-democrați pe 23 aprilie. La scurt timp, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR pe 5 mai a dus la căderea Guvernului Bolojan.

De atunci, Nicușor Dan a făcut trei tentative de a forma un nou guvern, dar toate au eșuat. Prima propunere, Eugen Tomac, a renunțat la mandat înainte de votul în Parlament, urmat de Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie. Cea mai recentă încercare a fost Siegfried Mureșan, care a primit doar 182 de voturi în Parlament pe 30 septembrie, departe de cele 233 necesare pentru învestitură.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News