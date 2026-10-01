Cristela Georgescu, mesaj mistic după arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Dumnezeu vede. Dumnezeu știe!” Ce le-a transmis susținătorilor

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Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, a transmis un mesaj public încărcat de simbolistică religioasă, după ce partenerul ei a fost trimis în arest preventiv într-un dosar de înșelăciune de peste un milion de euro.

În timp ce mai mulți susținători au petrecut a doua noapte consecutivă în fața Arestului Central din București, soția fostului politician le-a adresat un mesaj de mulțumire, îndemnându-i la rugăciune și credință.

Un apel la credință și rezistență spirituală

Postarea publicată pe rețelele de socializare este presărată cu numeroase referințe la divinitate și pasaje biblice, fiind însoțită de imagini cu manifestanții adunați în stradă. Cristela Georgescu s-a adresat direct celor care protestează pe trotuarul din fața arestului, numindu-i o „familie mare” și mulțumindu-le pentru solidaritate.

„30 septembrie 2026. A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua. Sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, a scris soția fostului candidat.

În continuare, aceasta a adăugat un îndemn direct din Scriptură și a subliniat importanța sprijinului moral.

„’Nu vă temeți!’ – cuvinte puternice din Sfânta Evanghelie. Să nu subestimăm puterea rugăciunii și a postului. Cu credintă, cu nădejde și cu dragoste, mergem înainte. Împreună!”, a completat Cristela Georgescu.

În încheierea mesajului, aceasta și-a exprimat convingerea că situația soțului ei își va găsi rezolvarea pe cale divină.

„Dumnezeu vede. Dumnezeu știe. Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio lacrimă și niciun suspin al inimilor noastre… În bunătatea Sa nemăsurată, Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Mulțumesc cu inima, familie mare”, a încheiat Cristela Georgescu.

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În paralel cu reacțiile din mediul online, zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns pentru a doua noapte la rând în fața Arestului Central din Capitală. Manifestanții au fluturat steaguri tricolore, au cântat melodii patriotice și au cerut eliberarea politicianului, contestând măsura preventivă dispusă de instanță.

Schema financiară din spatele arestării

Decizia de arestare preventivă pentru 30 de zile a fost pronunțată de Curtea de Apel București și îl vizează atât pe Călin Georgescu, cât și pe omul de afaceri Ionel Rusen. Anchetatorii au demarat investigațiile în urma unei plângeri depuse de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Victimei i s-a promis intermediarea unei linii de credit de 6 milioane de euro pentru afaceri cu metale prețioase, prin intermediul unui presupus reprezentant al unei bănci din Elveția. Pentru obținerea împrumutului, omul de afaceri a achitat o garanție de peste un milion de euro, din care o parte — aproximativ 100.000 de euro — urma să fie folosită pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Georgescu. Împrumutul promis nu s-a mai concretizat, iar banii achitați drept garanție nu au mai fost restituiți.

Foto – Facebook

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