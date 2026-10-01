Traian Băsescu despre strategia de la Cotroceni. Unde a greșit Nicușor Dan în gestionarea crizei. „Cel mai puternic semnal dat”

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Fostul președinte Traian Băsescu a lansat miercuri un atac dur la adresa actualului șef al statului, Nicușor Dan, acuzându-l că adâncește blocajul politic prin refuzul de a susține alegerile anticipate. Băsescu spune că semnalele transmise de Palatul Cotroceni i-au stimulat pe parlamentari să voteze împotriva învestirii Cabinetului Mureșan, oferindu-le garanția că nu își vor pierde fotoliile din Legislativ.

Alegerile anticipate, singura ieșire din blocajul politic

Traian Băsescu a declarat că îi este greu să înțeleagă opoziția președintelui Nicușor Dan față de declanșarea unui nou scrutin parlamentar. În opinia fostului șef de stat, poziția publică a președintelui a influențat direct deznodământul votului din Parlament.

„Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a afirmat Traian Băsescu, în cadrul unei intervenții la B1TV.

Fostul președinte a recunoscut că a privit cu reținere această opțiune în trecut, însă este de părere că evoluțiile recente nu mai lasă loc de interpretări.

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„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultăților mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie decât prin noi alegeri”, a completat fostul președinte.

Tensiunile din PSD și presiunea primarilor din teritoriu

Analizând situația din opoziție, Băsescu a susținut că liderul PSD, Sorin Grindeanu, se confruntă cu nemulțumiri majore în propriul partid, provocate de problemele financiare ale administrațiilor locale.

„Din câte ştiu, Grindeanu nu-i foarte fericit să fie premier, dar este nefericit că PSD-ul nu-i la guvernare. Primăriile care au înghiţit la început povestea „demisionăm, revenim în câteva zile” au ajuns la capătul răbdării, ştiţi, primarii din teritoriu. Pentru că Bolojan a dat şi el bani numai la primăriile PNL şi nu a dat nimic la primăriile PSD, ceea ce îi sufocă pur şi simplu pe primari”, a adăugat fostul șef de stat.

Tabloul unei crize politice prelungite

Declarațiile vin în contextul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament, strângând doar 182 de voturi din cele 233 necesare. Ca urmare a acestui eșec, Nicușor Dan a anunțat că va desemna un al patrulea candidat pentru funcția de premier pe 5 octombrie, după o nouă rundă de consultări cu partidele.

România se află în criză politică încă din luna aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, iar Guvernul a căzut ulterior prin moțiune de cenzură. De atunci, încercările succesive de formare a unui nou executiv au eșuat rând pe rând, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de vot, iar cabinetele conduse de Adrian Veștea și Siegfried Mureșan au fost respinse de parlamentari.

Foto – Profimedia

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