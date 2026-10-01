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Lumea artistică și publică din Republica Moldova este în doliu după trecerea în neființă a lui Veaceslav Madan, personalitate marcantă a teatrului, fost ministru al Culturii și diplomat, la vârsta de 77 de ani. Trecerea sa în neființă lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut ca actor, regizor și mentor pentru numeroase generații de artiști.

Anunțul dureros a fost făcut public de către Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „Pe strada Trandafirilor Iurie Harmelin”.

„Numele său va rămâne pentru totdeauna legat de teatru”

Reprezentanții instituției teatrale au transmis un mesaj profund de regret și compasiune pentru familia și toți cei care i-au fost aproape distinsului om de cultură.

„Cu profundă durere anunțăm trecerea în neființă a actorului și regizorului, Maestrul Veaceslav Madan. Numele său va rămâne pentru totdeauna legat de teatru, de scenă și de oamenii cărora le-a dedicat întreaga viață. Suntem alături în această suferință de familie, de cei apropiați, colegi, elevi și de toți cei care l-au cunoscut și prețuit pe Veaceslav Madan”, se arată în comunicatul oficial al teatrului, potrivit presei locale.

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O viață închinată scenei și cinematografiei

Născut la 27 noiembrie 1948 în satul Cojușna, raionul Strășeni, Veaceslav Madan a absolvit Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” din Chișinău, dedicându-și întreaga viață scenei. Debutul său artistic a avut loc la Teatrul „A. S. Pușkin” (în prezent Teatrul Național „Mihai Eminescu”), unde s-a remarcat atât ca actor, cât și ca regizor. De asemenea, a interpretat roluri memorabile în producții cinematografice realizate de studioul „Moldova-Film”.

În perioada 1992–1994, Veaceslav Madan a condus Teatrul „Ginta Latină”. În această etapă, în colaborare cu compozitorul Liviu Știrbu, a semnat regia spectacolului „Miorița”, rămas în istorie drept primul musical național din Republica Moldova.

Regizor de referință, pedagog, ministru și diplomat

Cariera sa a continuat la Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, unde a ocupat funcția de regizor-șef între anii 1994 și 2002. Printre montările sale de referință se numără celebrul spectacol „Rugăciunea de pomenire”, menținut ani la rând în repertoriul instituției. Pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale, în anul 1998 i-a fost conferit titlul onorific de Om Emerit în Arte al Republicii Moldova.

Membru activ al comunității academice, Veaceslav Madan a pregătit numeroase generații de actori și regizori în calitate de lector universitar la catedra Regie din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Implicarea sa a marcat și sfera administrativă și diplomatică a țării: între anii 2002 și 2006 a exercitat funcția de ministru al Culturii, iar ulterior a reprezentat Republica Moldova în calitate de ambasador în Bulgaria.

Foto – Facebook

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