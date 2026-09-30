Guvernul lui Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului

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Siegfried Mureșan și-a prezentat programul de Guvernare în plenul Parlamentului miercuri, 30 septembrie. După ce și-au exprimat voturile, parlamentarii din Camera Deputaților și Senat au decis să nu acorde votul lor de încredere premierului propus de Nicușor Dan și guvernului acestuia.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a venit în fața parlamentarilor cu un mesaj clar: viitorul Guvern va pune accent pe responsabilitate și nu va face promisiuni fără acoperire financiară. El a subliniat că, după o perioadă în care românii au făcut sacrificii pentru stabilizarea țării, a venit momentul ca și statul să își facă temele.
„Pentru mine, a fi parlamentar înseamnă a fi aproape de oameni, să-i asculți, să-i reprezinți, să te lupți pentru drepturile lor, să găsești sprijin pentru ei, să găsești soluții”, a spus Mureșan în Parlamentul, subliniind faptul că își dorește un Parlament puternic și o colaborare strânsă între Guvern și Legislativ.
„Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici, prin votul dumneavoastră”, a mai spus premierul desemnat.
Planul său de guvernare este construit pe patru piloni principali: o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură. Printre principalele priorități se numără eficientizarea instituțiilor, numirile pe bază de competență și o gestionare mult mai strictă a bugetului național.
„Obiectivul nostru este simplu: zero risipă din banul public”, a declarat Siegfried Mureșan în plen.
De asemenea, premierul desemnat a punctat că toate instituțiile statului trebuie să fie transparente și supuse controlului democratic, menționând în mod explicit serviciile de informații.