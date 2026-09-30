Guvernul lui Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului

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Siegfried Mureșan și-a prezentat programul de Guvernare în plenul Parlamentului miercuri, 30 septembrie. După ce și-au exprimat voturile, parlamentarii din Camera Deputaților și Senat au decis să nu acorde votul lor de încredere premierului propus de Nicușor Dan și guvernului acestuia.

Guvernul a fost în Parlament

Siegfried Mureșan nu a reușit să convingă parlamentarii să îi acorde votul de încredere, astfel că guvernul său a picat. Liberalul a primit 182 de voturi pentru.

Voturi exprimate 197, anulate 0, număr de voturi valabil exprimate 197, dintre care 182 au votat pentru Guvernul Mureșan, în timp ce 15 au votat contra.

După ce guvernul lui Siegfried Mureșan a picat, Camera Deputaților și Senatul urmează să îl înștiințeze pe președintele Nicușor Dan de acest lucru.

Între timp, România rămâne cu un Guvern interimar, la cinci luni de la căderea Guvernului lui Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură.

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Declarațiile lui Siegfried Mureșan

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a venit în fața parlamentarilor cu un mesaj clar: viitorul Guvern va pune accent pe responsabilitate și nu va face promisiuni fără acoperire financiară. El a subliniat că, după o perioadă în care românii au făcut sacrificii pentru stabilizarea țării, a venit momentul ca și statul să își facă temele.

„Pentru mine, a fi parlamentar înseamnă a fi aproape de oameni, să-i asculți, să-i reprezinți, să te lupți pentru drepturile lor, să găsești sprijin pentru ei, să găsești soluții”, a spus Mureșan în Parlamentul, subliniind faptul că își dorește un Parlament puternic și o colaborare strânsă între Guvern și Legislativ.

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„Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici, prin votul dumneavoastră”, a mai spus premierul desemnat.

Planul său de guvernare este construit pe patru piloni principali: o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură. Printre principalele priorități se numără eficientizarea instituțiilor, numirile pe bază de competență și o gestionare mult mai strictă a bugetului național.

„Obiectivul nostru este simplu: zero risipă din banul public”, a declarat Siegfried Mureșan în plen.

De asemenea, premierul desemnat a punctat că toate instituțiile statului trebuie să fie transparente și supuse controlului democratic, menționând în mod explicit serviciile de informații.

Sursă foto: Profimedia

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