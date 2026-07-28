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Senatul a adoptat un pachet masiv de proiecte legislative considerate vitale pentru economie și pentru îndeplinirea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reuniți în sesiune extraordinară, parlamentarii au votat inițiative esențiale menite să protejeze populația în fața scumpirilor și să deblocheze miliardele de euro venite de la Uniunea Europeană.

Acciză dinamică și limitări pe piața carburanților

Printre cele mai așteptate decizii se numără proiectul de lege conceput pentru reducerea prețului la pompă, adoptat cu o majoritate covârșitoare de 116 voturi „pentru” și opt abțineri. Rezultat al unui consens între Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, actul normativ introduce un mecanism flexibil de ajustare a taxelor în funcție de cotațiile internaționale.

„Vom merge pe un mecanism nou, care va fi valabil timp de trei luni și care poate fi prelungit cu încă trei luni, de fiecare dată când este cazul, dată fiind situația internațională. Am căzut de acord asupra unui mecanism prin care vom reduce progresiv acciza la carburanți, între 5% și 25%, în funcție de modul în care vor crește cotațiile internaționale atât la petrolul brut, cât și la tona de motorină.

Acest cuantum va avea, de exemplu, în acest moment, un impact de 34 de bani la cotațiile actuale și poate să crească până la 64, respectiv 84 de bani, dacă vom avea o creștere de peste 20% a prețului, raportată la perioada anterioară începerii conflictului militar din Orientul Mijlociu.

De asemenea, vorbim despre limitarea exporturilor de motorină către statele vecine ale României, acestea urmând să fie aprobate doar cu semnătura ministrului Economiei și a ministrului Energiei, precum și despre o limitare a adaosului comercial la operatorii din piață, cu actualizarea acestuia în funcție de rata inflației”, a declarat Bogdan Ivan, potrivit România TV.

Soluție de salvare pentru cumpărătorii de locuințe

O altă decizie majoră luată de Senat vine în sprijinul cetățenilor afectați de problemele administrative de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Pentru a preveni pierderile financiare ale celor care aveau în plan achiziția unei locuințe, termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA a fost prelungit oficial până la data de 30 septembrie.

„Am adoptat soluția legislativă pentru situația creată la ANCPI, astfel încât persoanele care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Termenul agreat, 30 septembrie, va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile legale”, a precizat președintele Senatului, Mircea Abrudean.

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Mecanism automat împotriva speculei

Conducerea Senatului a explicat că intervenția pe piața carburanților nu este o măsură rigidă, ci una concepută să reacționeze automat la fluctuațiile economice, oferind o plasă de siguranță atât consumatorilor individuali, cât și agenților economici.

„Am adoptat măsuri pentru protejarea populației și a economiei în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Legea instituie un mecanism prin care adaosurile comerciale sunt limitate, iar acciza la motorină poate fi redusă gradual, în funcție de evoluția prețurilor, atunci când indicatorii de piață o justifică. Mecanismul este dinamic și se dezactivează automat atunci când condițiile de criză nu mai sunt îndeplinite”, a explicat Mircea Abrudean.

Reforme cruciale pentru fondurile europene

Pe lângă măsurile cu impact direct asupra prețurilor și pieței imobiliare, plenul Senatului a dat undă verde și modificărilor privind Codul administrativ, dar și reglementărilor ce vizează eficientizarea și recompensarea performanței personalului din administrația fiscală și vamală. Toate aceste proiecte fac parte din pachetul de restanțe pe care România trebuie să le bifeze în fața Comisiei Europene.

„Sunt proiecte care fac parte din pachetul de legi restante din PNRR care ne vor ajuta să salvăm peste 3 miliarde de euro”, a concluzionat președintele Senatului. Toate proiectele adoptate de Senat vor fi transmise în procedură de urgență către Camera Deputaților, care este for decizional.

Foto – arhivă

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