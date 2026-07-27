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Anastasia Piron, fata de 22 ani dată dispărută prin RO-Alert, a fost găsită moartă. Autoritățile suspectează o sinucidere

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Au trecut mai puțin de 24 de ore de când autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru dispariția unei tinere în vârstă de 22 de ani. Piron Iris Anastasia a fost găsită fără viață astăzi, după ce a fost văzută ultima oară vineri, 24 iulie, în Sectorul 6 al Capitalei.

Anastasia, fata de 22 ani dată dispărută, a fost găsită moartă

Luni, 27 iulie, Anastasia Piron a fost găsită fără viață. Dispariția fetei a fost semnalată încă de vineri dimineață. Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert prin care solicită sprijin pentru identificarea tinerei.

Anastasia 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Ea a fost găsită fără viață, la scurt timp de la dispariție. Din primele informații, anchetatorii iau în calcul varianta unei sinucideri, mai ales că tânăra suferea de depresie și se afla sub tratament medical.

„La data de 24 iulie 2026, în jurul orei 22:00, Poliția Capitalei – Serviciul de Investigații Criminale Sector 6 a fost sesizată cu privire la dispariția unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care fusese văzută ultima dată în cursul aceleiași zile, la o unitate medicală din Sectorul 6.

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Imediat după primirea sesizării, au fost declanșate toate activitățile specifice prevăzute de lege pentru căutarea persoanelor dispărute.

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Astfel, au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unități medicale și în bazele de date specifice, au fost desfășurate activități pentru stabilirea traseului urmat de persoana dispărută, fiind analizate inclusiv imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video.

Totodată, au fost efectuate verificări în zonele frecventate de aceasta și au fost dispuse toate măsurile operative și procedurale necesare pentru localizarea sa.

Având în vedere informațiile rezultate din verificări, care indicau existența unei stări de vulnerabilitate, a fost dispusă transmiterea unui mesaj RO-ALERT, în scopul obținerii de informații utile pentru depistarea persoanei.

În dinamica activităților, în cadrul cooperării cu celelalte structuri competente, au reieșit aspecte care conduceau către un eveniment feroviar, produs în cursul aceleiași zile, respectiv vineri, 24.07.2026, în jurul orei 12.00, în județul Ilfov, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața.

În continuarea verificărilor, au fost coroborate informațiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere și elementele referitoare la semnalmente și vestimentație, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeași persoană.

În cursul acestei zile, în urma procedurilor medico-legale desfășurate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov, identitatea persoanei a fost confirmată, fiind vorba despre tânăra a cărei dispariție fusese sesizată Poliției Capitalei.

Poliția Capitalei transmite condoleanțe familiei și apropiaților.

În continuare, activitățile procedurale sunt desfășurate de structurile competente, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”, se arată în comunicatul Poliției.

Tânăra de 22 de ani era căutată de autorități

Locuitorii Sectorului 6 din București au primit mesaje Ro-Alert duminică seara, în care se anunța dispariția tinerei de 22 de ani.

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În mesaj se preciza că Anastasia a plecat de la adresa de domiciliu pe 24 iulie, în jurul orei 9:30. 

De atunci, fata nu se mai întorsese acasă. Autoritățile au cerut ajutorul oamenilor pentru a o găsi pe fată și i-au rugat să sune la 112 în cazul în care o văd.

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