Dronă doborâtă de un avion F-16 în Buzău. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită

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O dronă a fost doborâtă vineri, în jurul orei 11:00, în sudul județului Buzău, în urma unei intervenții a unui pilot aflat la bordul unui avion F-16. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aparatul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită, iar incidentul nu a pus în pericol populația și nu au fost raportate victime.

RO-ALERT în Buzău, după ce o dronă a fost doborâtă

Locuitorii din sudul județului Buzău au fost informați cu privire la doborârea unei drone. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită și nimeni nu a fost pus în pericol.

„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos, și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează, pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat vineri președintele Nicușor Dan.

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Conform Inspectoratului pentru Situţii de Urgenţă (ISU) Buzău, avertizarea fost emisă la nivel judeţean de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi a vizat o zonă extinsă din sud-estul României, care include şi judeţul Buzău.

„A fost emis un mesaj RO-ALERT de la nivelul IGSU pentru o zona extinsă din sud-estul României care cuprinde şi judeţul Buzău. Posibil dronă pe raza judeţului Buzău în zona de câmp”, a anunţat ISU Buzău.

Ce spune Ministerul Apărării

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o țintă aeriană detectată vineri dimineața în apropiere de Sulina a pătruns în spațiul aerian al României, pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

După alertă, au fost ridicat de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

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„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert. La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o”, au transmis reprezentanții MApN.

„A picat într-o zonă agricolă, pe câmp undeva, într-o zonă nelocuită, între Padina şi Pogoanele. A fost doborâtă de un avion F-16 de vânătoare NATO. A putut să tragă în ea de la altitudine mai mare, pentru că drona nu zbura prea sus, şi a putut să tragă de sus în jos şi-a putut s-o doboare. A căzut pe un câmp, o zona nelocuită”, a declarat vineri, pentru Agerpres, prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian.

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