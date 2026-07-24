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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea din magazinele Penny a două sortimente de semințe, după ce s-a constatat că acestea conțin un nivel de acid cianhidric peste limita admisă. Consumatorii sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze în magazine.

Produs rechemat înapoi la comerciant

ANSVSA a anunțat retragerea din magazinele Penny a două sortimente de semințe și a rugat oamenii care au cumpărat aceste produse să nu le consume.

„Consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt rugați să nu le consume.

Produsele pot fi returnate în oricare magazin Penny, iar contravaloarea se restituie fără prezentarea bonului fiscal”, arată Autoritatea.

Stocul afectat a fost deja retras de la vânzare, iar rechemarea vizează exclusiv datele de expirare indicate mai sus, pentru produsele livrate în magazinele Penny.

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Potrivit ANSVSA, semințele de in conțin în mod natural substanțe care pot elibera acid cianhidric. Din acest motiv, legislația europeană stabilește o limită maximă admisă pentru această substanță în alimente. În cazul în care această limită este depășită, produsele sunt retrase de la vânzare, ca măsură de siguranță pentru consumatori.

Rechemare produs

Conform ANSVSA, următoarele produse sunt rechemate:

„RECHEMARE PRODUS | Semințe WELLGOOD comercializate în magazinele PENNY

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ANSVSA informează consumatorii că furnizorul ENCINGER SK s.r.o. retrage de pe piață două sortimente de semințe marca WELLGOOD, întrucât a fost depășit nivelul maxim admis de acid cianhidric. Nu poate fi exclusă existența unui risc pentru sănătate.

Produsele vizate:

WELLGOOD Semințe de in 200 g / Flax Seeds 200 g

/ Flax Seeds 200 g GTIN: 4070308146454

Date de expirare cuprinse între 20.11.2026 și 09.02.2027

WELLGOOD Mix semințe pentru salată 200 g / Mixed Seeds for Salads 200 g

/ Mixed Seeds for Salads 200 g GTIN: 4337256946483

Date de expirare cuprinse între 29.08.2026 și 03.11.2026

Consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt rugați să nu le consume.

Produsele pot fi returnate în oricare magazin PENNY, iar contravaloarea se restituie fără prezentarea bonului fiscal. Stocul afectat a fost deja retras de la vânzare.

Rechemarea vizează exclusiv datele de expirare indicate mai sus, pentru produsele livrate în magazinele PENNY. Alte loturi ale mărcii WELLGOOD nu sunt afectate.

Semințele de in conțin în mod natural compuși care pot elibera acid cianhidric, motiv pentru care legislația europeană stabilește limite maxime pentru acest contaminant. Depășirea limitei impune retragerea produselor, ca măsură de precauție.

Informații suplimentare: Rewe România – 0800.110.111 (luni-sâmbătă, 08:00-21:00) sau [email protected]”, se arată în comunicatul ANSVSA.

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