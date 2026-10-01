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Cel mai mare eveniment din România dedicat exclusiv taților, „Tați care iubesc”, ajunge în 2026 la cea de-a III-a ediție. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, între orele 9:00 și 14:00, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan, Sector 3, București, și va crea un spațiu sigur și de încredere, în care tații vor primi inspirație, răspunsuri și sprijin din partea specialiștilor și se vor putea conecta cu alți tați ca ei.

Constantin Felix Tătaru, membru fondator al Asociației Părinților Isteți, cofondator al Radio Itsy Bitsy, fondator al GMP Group și unul dintre inițiatorii proiectului „Tați care iubesc”, va fi gazda întâlnirii. Alături de el vor fi tați cunoscuți din diverse domenii și specialiști care le vor oferi participanților inspirație și perspective utile pentru a-și îndeplini cu bucurie și autenticitate rolul de părinte și pentru a fi tații de care copiii lor au nevoie.

Titi Aur, Edi Chereji, psihologul Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis sunt invitații pe care tații prezenți vor avea ocazia să îi cunoască direct și să îi vadă pe scenă într-o ipostază autentică.

Temele abordate de invitați pe scenă răspund nevoilor exprimate de tații care au participat la edițiile anterioare.

Titi Aur – Viața nu are buton de restart. Cele mai importante decizii se iau înainte de a fi prea târziu

Titi Aur este fost campion național de raliuri, multiplu campion al României și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în conducere defensivă și siguranță rutieră. După o carieră de peste 30 de ani în motorsport, a fondat Academia Titi Aur, unde zeci de mii de șoferi au fost pregătiți să înțeleagă mai bine riscurile din trafic și importanța prevenției.

La conferința „Tați care iubesc”, el va vorbi despre lecțiile pe care i le-au oferit atât familia, cât și viața petrecută pe circuit și pe șosele, despre echilibrul dintre carieră și viața de acasă și despre modul în care timpul petrecut împreună cu cei dragi poate deveni cea mai valoroasă investiție pe care un tată o poate face.

Edi Chereji – Iubirea e singurul eveniment fără bilete

Edi Chereji este cofondator și Chief of Public Affairs al UNTOLD UNIVERSE și face parte din noua generație de lideri care modelează industria de entertainment din Europa de Est, având un rol important în transformarea și dezvoltarea sectorului în ultimul deceniu.

În calitate de cofondator al UNTOLD, a contribuit decisiv la consolidarea festivalului ca unul dintre cele mai importante branduri de entertainment din regiune, susținând evoluția sa de la un proiect cu anvergură regională la un reper cu vizibilitate și relevanță internațională.

Mihai Copăceanu – Cum abordează un tată discuțiile dificile, dar necesare, cu copilul său?

Mihai Copăceanu este psiholog, doctor în medicină, autor și specialist în adicții, cu o experiență academică și profesională construită în România și în importante centre universitare europene. A studiat psihologia prin burse de cercetare la Universitatea din Bologna, Balliol College – Universitatea Oxford și Universitatea din Londra și a absolvit un program de master în adicții la Institutul de Psihiatrie din cadrul King’s College London. Este autorul a șapte cărți dedicate unor teme precum adolescența, sănătatea mintală, dependențele și relația dintre părinți și copii.

Preocupat constant de educație, cultură și lumea tinerilor, Mihai Copăceanu aduce la „Tați care iubesc” perspectiva psihologului, dar și instrumente concrete pentru acele conversații pe care părinții tind uneori să le amâne. Va vorbi despre modul în care putem aborda subiectele sensibile cu sinceritate, încredere și apropiere, fără să pierdem legătura cu copilul nostru.

Preotul Nicolae Dima – Eroul de care are nevoie copilul meu

Nicolae Dima este preot și tată, iar în cadrul întâlnirii din 10 octombrie va vorbi despre tema „Eroul de care are nevoie copilul meu”.

El va propune o reflecție asupra reperelor și modelelor pe care copiii le întâlnesc și le aleg pe parcursul formării lor, iar discursul său va urmări felul în care diferitele imagini ale eroului pot influența valorile, aspirațiile și modul în care cei mici ajung să înțeleagă curajul, binele și propriul loc în lume.

Daniel Donici – Cum crești în același timp trei copii și o companie. Lecțiile pe care niciun MBA nu te învață despre răbdare, priorități și responsabilitate

Daniel Donici este fondatorul Artesana, brandul românesc de lactate artizanale creat din dorința de a aduce gustul autentic și sănătos al copilăriei în casele românilor.

La „Tați care iubesc”, el va vorbi despre lecțiile comune antreprenoriatului și paternității: răbdare, asumare, priorități și capacitatea de a rămâne prezent atunci când responsabilitățile par să concureze permanent pentru timpul tău.

Michael Kaiser – Timp pentru ceea ce contează

Michael Kaiser este Country Lead Sezamo din noiembrie 2025 și face parte de aproape patru ani din echipa de conducere comercială a companiei. Are peste 30 de ani de experiență profesională în retail, logistică și business internațional.

La „Tați care iubesc”, Michael Kaiser va vorbi despre alegerile prin care facem loc lucrurilor cu adevărat importante și despre felul în care ne putem regândi prioritățile într-o viață profesională intensă. Pentru că eficiența nu înseamnă doar să facem mai multe, ci și să păstrăm timp pentru oamenii și momentele care contează.

Cristian Lăcraru – Tehnologia. De la „Uite cum se face” la „Tu cum ai face?”

Cristian Lăcraru este creator de conținut educațional și specialist în integrarea tehnologiei în educație. Creează manuale, ghiduri, lecții și programe educaționale și sprijină școlile să folosească tehnologia într-un mod relevant și aplicat, astfel încât aceasta să contribuie în mod real la procesul de predare și învățare.

La ediția din acest an a evenimentului „Tați care iubesc”, Cristian Lăcraru va aborda tema tehnologiei din perspectiva trecerii de la „Uite cum se face” la „Tu cum ai face?”.

Ionuț Stanimir – Ce relație cu banii ai moștenit de la tatăl tău și ce alegi să nu dai mai departe

Ionuț Stanimir este Director Marketing și Comunicare BCR și unul dintre oamenii din spatele Școlii de Bani, unul dintre cele mai ample programe de educație financiară din România, prin care peste un milion de români au învățat să deschidă mai ușor conversații despre bani și să ia decizii informate.

Este, de asemenea, Eisenhower Fellow, parte a unei comunități internaționale de lideri preocupați să creeze impact și să construiască punți de înțelegere dincolo de granițe, aparențe și prejudecăți.

La evenimentul din 10 octombrie, Ionuț Stanimir va aduce conversația despre bani într-o zonă profund personală: ce relație cu banii ai moștenit de la tatăl tău și ce alegi să nu dai mai departe.

Jean Valvis – Despre ceea ce lăsăm mai departe copiilor noștri

Jean Valvis este antreprenor și fondator al unor branduri românești de succes, cu o experiență de peste trei decenii în business. La „Tați care iubesc”, ne va impartasi despre experiența lui de tată și de om de business.

Participanții la evenimentul „Tați care iubesc” din 10 octombrie se vor bucura și de un moment artistic susținut de talentații elevi ai Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5 din București, coordonați de prof. Grajdian Constantin.

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