Acoperământul Maicii Domnului (Pocroavele): Ce NU ai voie sub nicio formă să faci pe 1 octombrie. Tradiția care te ferește de ghinion și pagubă

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Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Pocroave, este marcată în calendarul ortodox la data de 1 octombrie. Este o zi binecuvântată, încărcată de o profundă semnificație duhovnicească, dedicată protecției divine, dar și un moment de cotitură în tradiția populară, care marchează începutul toamnei crâncene și pregătirea pentru iarnă.

Dacă vrei să ai parte de sănătate, liniște în casă și spor în toate lunile ce urmează, este important să cunoști nu doar tradițiile acestei zile, ci mai ales ce NU ai voie să faci pe 1 octombrie pentru a feri familia de ghinion, pagubă și boli.

Acoperământul Maicii Domnului, marcat cu cruce roșie în calendar

Sărbătoarea amintește de o minune petrecută în biserica din Vlaherne (Constantinopol), în timpul împăratului Leon cel Înțelept. În timp ce cetatea era asediată, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au văzut-o pe Maica Domnului arătându-se în slavă, rugându-se pentru credincioși și întinzând deasupra lor un sfânt acoperământ (sfântul ei omofor) ca semn de protecție împotriva necazurilor.

În credința populară, termenul „Pocroavă” provine din slavonă și înseamnă acoperământ, fiind asociat și cu acoperirea pământului cu brumă sau primele frunze uscate.

Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

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Ce NU ai voie să faci pe 1 octombrie

Pentru a evita paguba, certurile și ghinionul în casă, bătrânii respectau cu strictețe o serie de interdicții în ziua de Pocroave.

NU spăla, nu călca și nu coase

Ca la orice mare sărbătoare cu cruce roșie, treburile casnice grele sunt strict interzise. Se spune că persoanele care spală haine sau taie cu foarfeca în această zi atrag asupra lor ghinionul, iar treburile din casă le vor merge „îndărăt” tot anul.

NU te certa și nu purta pică nimănui

Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare a împăcării și a ocrotirii. Dacă te cerți cu cineva pe 1 octombrie, se spune că vei atrage energii negative, supărări și vrajbă în familie până la sfârșitul anului.

NU refuza oaspeții sau oamenii aflați în nevoie

Fiind o zi a milei creștine, este interzis să întorci spatele celor care îți bat la ușă sau îți cer ajutorul. Bătrânii credeau că prin refuzul de a oferi de pomană sau de a ajuta, îți „închizi” singur ușile norocului și ale belșugului.

NU îți tăia părul

În tradiția populară se spune că fetele care își taie părul de Pocroave riscă să le „stagneze” norocul în dragoste sau să le cadă părul peste an.

NU lăsa animalele neîngrijite

Pocroavele marchează și pregătirea gospodăriei pentru iarnă. Se crede că gospodarii care nu au grijă de animalele din curte în această zi vor avea parte de pagubă în zootehnie și de o iarnă grea.

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Tradiții și obiceiuri de Pocroave: Cum să atragi norocul și protecția

Sfințirea apei și rugăciunea pentru sănătate: Credincioșii merg dimineața la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a apei (Aghiasma Mică). Se spune că apa sfințită în această zi alungă duhurile rele și ferește gospodăria de boli.

Credincioșii merg dimineața la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a apei (Aghiasma Mică). Se spune că apa sfințită în această zi alungă duhurile rele și ferește gospodăria de boli. Rugăciunea fetelor pentru căsătorie: În popor, Maica Domnului de la Pocroave este considerată ocrotitoarea fetelor nemăritate. Se crede că fetele care se roagă cu credință în această zi și țin post vor fi „acoperite” cu un noroc bun și își vor găsi ursitul mai repede.

În popor, Maica Domnului de la Pocroave este considerată ocrotitoarea fetelor nemăritate. Se crede că fetele care se roagă cu credință în această zi și țin post vor fi „acoperite” cu un noroc bun și își vor găsi ursitul mai repede. Pomenirea celor adormiți: De Acoperământul Maicii Domnului se dau de pomană plăcinte cu doate sau cu mere, pâine proaspătă și struguri pentru sufletul celor răposați.

De Acoperământul Maicii Domnului se dau de pomană plăcinte cu doate sau cu mere, pâine proaspătă și struguri pentru sufletul celor răposați. Pregătirea grădinilor și a livezilor: Fiind ziua care anunță venirea frigului, după ieșirea de la biserică gospodarii curăță livada și grădina, pregătind pământul pentru primele înghețuri. Dacă azi plouă, recoltele vor fi bogate. Dacă e soare, tradiția spune că vom avea o iarnă blândă.

Rugăciune puternică de citit la Acoperământul Maicii Domnului

Pe lângă respectarea rânduielilor strămoșești, preoții ne îndeamnă ca în această zi să ne găsim măcar câteva momente de liniște pentru a ne îndrepta gândurile către Sfânta Fecioară. Se spune că nicio rugăciune rostită din inimă de Pocroave nu rămâne neauzită, iar Fecioara Maria își întinde ocrotirea peste toți cei care îi cer ajutorul cu smerenie.

Fie că treci printr-o perioadă dificilă, ai probleme de sănătate sau pur și simplu îți dorești armonie în cămin, aprinde o lumânare și rostește această rugăciune făcătoare de minuni:

„Apropie-te, Preacurată Stăpână, și ne acoperă pe noi cu sfânt acoperământul tău. Ferește-ne de tot răul, de boli, de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și de toată supărarea. Fii ocrotitoarea casei noastre și îndrumă-ne pașii pe calea mântuirii. Amin!”

Sursă foto: Shutterstock

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