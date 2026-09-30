Ce a cerut Călin Georgescu din arest. În ce condiții stă fostul politician

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Călin Georgescu a fost arestat marți seară, 29 septembrie, după ce inițial fusese plasat sub control judiciar. După o noapte petrecută în arestul poliției, fostul candidat la alegerile prezidențiale a solicitat deja câteva condiții speciale.

Ce a cerut Călin Georgescu din arest

Călin Georgescu și-a petrecut prima noapte în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a emis pe numele său un mandat de reținere pentru 30 de zile. În timp ce susținătorii săi fac proteste, detalii neștiute despre rutina fostului candidat din spatele gratiilor încep să iasă la suprafață.

Adaptarea la viața de după gratii nu pare să fie ușoară. Potrivit surselor Adevărul, Călin Georgescu nu își petrece timpul singur, ci împarte celula cu încă trei persoane.

Cea mai surprinzătoare solicitare a acestuia ține însă de alimentație: fostul politician a refuzat categoric mâncarea oferită de centrul de deținere. În locul meniului standard din arest, acesta a preferat bucate pregătite de acasă, care i-au fost aduse direct de către bodyguarzii săi.

Conform procedurilor în vigoare, prima zi de detenție a venit la pachet și cu controalele medicale de rutină, iar vizitele din partea familiei sau a celor apropiați sunt supuse unui program strict. Acesta își va putea vedea familia doar în zilele de marți.

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Acuzații de înșelăciune de peste 1 milion de euro

Traseul lui Călin Georgescu către Arestul Central a început în urma unui dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Decizia de arestare preventivă, valabilă și pentru omul de afaceri Ionel Rusen, a fost luată de un complet de divergență la Curtea de Apel București.

Totul ar fi pornit de la plângerea depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu suma enormă de 1,1 milioane de euro.

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Ancheta arată că Georgescu i-ar fi propus o afacere cu metale prețioase ce implica obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Pentru accesarea banilor, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați direct către campania electorală a lui Călin Georgescu.

Ulterior, i s-ar mai fi cerut încă 100.000 de euro, sub promisiunea că linia de credit va ajunge la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai materializat niciodată, iar banii au dispărut. Pentru a recupera din prejudiciu, procurorii au pus deja sechestru pe vila de lux a lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Sursă foto: Profimedia

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