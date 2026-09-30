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Nicușor Dan a făcut primele declarații după ce guvernul după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a picat la votul din Parlament.

Nicușor Dan, prima reacție după ce guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament

Nicușor Dan, aflat la Praga, a făcut declarații de presă la câteva ore după ce Guvernul lui Sigfried Mureșan a picat la votul din Parlament. În acest moment, președintele are două posibilități: ori va desemna un nou premier, ori va face alegeri anticipate.

Nicușor Dan a deschis declarațiile cu mulțumiri pentru Siegfried Mureșan și pentru responsabilitatea pe care și-a asumat-o. „Un nou eșec al membrilor Parlamentului. Îi mulțumesc lui Siegfried Muresan că și-a asumat responsabilitatea”, a început președintele.

„Cred ca a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi sa intelegem ca este nevoie de consens in politica. Politica este despre consens. În aceste condiții voi convoca partidele luni la Cotroceni, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor, în acest răgaz, să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții de propuneri care să treacă. E nevoie ca partidele să lase de la ele pentru consens. Vom păstra direcția prooccidentală”, a declarat președintele.

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Nicușor Dan se află într-o vizită de o zi la Praga pentru a discuta despre aprofundarea cooperării dintre România și Cehia, cu accent pe securitate, pe amenințările provocate de războiul purtat de Rusia în Ucraina și pe dezvoltarea industriei de apărare. Totodată, s-a discutat și despre o piață unică europeană a energiei. Președintele, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a fost primit de președintele Cehiei, Petr Pavel, la Castelul Praga.

Amintim că guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a primit votul de învestitură în Parlament. Au fost 197 voturi exprimate, dintre care 182 pentru și 15 împotrivă, sub pragul de 233 de voturi necesar.

Foto: Hepta.ro

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