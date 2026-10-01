Execuția eșuată a Christei Pike. Singura femeie condamnată la moartă în Tennessee nu a decedat după administrarea a două doze letale

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Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă brutală din 1995, a supraviețuit unei execuții eșuate în Tennessee. Incidentul a scos la iveală deficiențe grave în protocolul de execuție, forțând statul să suspende toate execuțiile din 2026.

Execuția eșuată a Christei Pike

Tentativa eșuată de execuție a unei femei condamnate la moarte, Christa Pike, în statul Tennessee, a atras atenția asupra problemelor grave din sistemul de justiție american. Incidentul a declanșat o serie de întrebări despre umanitate, dreptate și procedurile de execuție.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a supraviețuit în mod surprinzător la două administrări consecutive de pentobarbital, substanța letală utilizată în astfel de cazuri, fiind transportată ulterior la spital, notează BBC.

Ce s-a întâmplat în camera de execuție

Ziua de 16 septembrie 2026 trebuia să fie ultima din viața Christăi Pike, condamnată la moarte pentru o crimă brutală comisă în 1995. Programată pentru ora 10.00 dimineața, execuția a fost inițial amânată de o instanță federală, care a dorit să analizeze dacă traumele suferite de Pike în copilărie au fost luate suficient în considerare. Totuși, câteva ore mai târziu, Curtea Supremă a SUA a dat undă verde continuării procedurii.

La ora 19.27, Christa Pike și-a rostit ultimele cuvinte: „Sunt împăcată”.

La scurt timp, personalul penitenciarului i-a administrat prima doză de pentobarbital, însă aceasta nu a avut efectul scontat. Femeia a rămas conștientă, întrebându-i pe cei prezenți: „Ar trebui să simt asta în braț?”

O a doua doză a fost administrată la ora 20.26, dar Pike a continuat să respire și să sforăie zgomotos. La 20.53, autoritățile au închis microfonul, evacuat jurnaliștii și au întrerupt procedura. În cele din urmă, femeia a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

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O eroare care a zguduit Tennessee

Incidentul a evidențiat lacunele grave din protocolul de execuție al statului Tennessee. Deși procedura prevede administrarea unei a doua doze în cazul în care prima nu își face efectul, nu există instrucțiuni clare despre ce trebuie făcut dacă nici aceasta nu funcționează.

Guvernatorul Bill Lee a reacționat rapid, suspendând toate execuțiile programate pentru restul anului și cerând o anchetă externă pentru a descoperi cauza eșecului.

„Executarea unei pedepse impuse legal se numără printre cele mai grave responsabilități ale statului”, a declarat guvernatorul, subliniind necesitatea de a revizui procedurile pentru a evita repetarea unor astfel de situații.

Tennessee mai avea o singură execuție programată în 2026, dar aceasta a fost, de asemenea, suspendată.

Acesta nu este primul incident de acest gen în stat. În luna mai 2026, execuția lui Tony Carruthers a fost anulată după ce echipa medicală nu a reușit să îi monteze perfuzia pentru administrarea substanței letale, cu toate că au încercat timp de peste o oră.

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Povestea care a dus la condamnarea Christei Pike

În 1995, Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea brutală a unei tinere de 19 ani, Colleen Slemmer. Pe atunci în vârstă de doar 18 ani, Pike și-a atacat colega de la un centru de formare profesională din Knoxville, alimentată de gelozia față de o presupusă relație între Colleen și iubitul său, Tadaryl Shipp.

Tânăra a fost atrasă într-o zonă împădurită și ucisă cu brutalitate, iar Pike a fost singura condamnată la moarte, în timp ce Shipp a primit o condamnare pe viață, dar cu posibilitatea eliberării condiționate.

De-a lungul anilor, avocații Christei Pike au încercat să obțină comutarea pedepsei, invocând diagnosticele sale psihiatrice – tulburare bipolară și stres posttraumatic – precum și abuzurile sexuale suferite în copilărie.

„Eram un copil de 18 ani, bolnav mintal. Mi-a luat mulți ani să realizez măcar gravitatea a ceea ce făcusem”, a mărturisit Christa Pike înainte de tentativa de execuție.

De partea cealaltă, May Martinez, mama victimei, Colleen Slemmer, a cerut ca justiția să fie dusă la bun sfârșit.

„Nu trece o zi sau un minut fără să mă gândesc la Colleen”, a spus ea, amintind că fiica sa ar fi împlinit 51 de ani în septembrie.

Cazul Christăi Pike rămâne unul dintre cele mai controversate din istoria recentă a sistemului judiciar american. Deși au existat și alte execuții eșuate în trecut, situația sa este una rară: substanțele letale au fost administrate conform protocolului, dar nu au avut efectul letal așteptat. Acest lucru a pus sub semnul întrebării siguranța și etica metodelor actuale de pedeapsă capitală.

Sursă foto: Profimedia

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