Sofia Vergara are un nou iubit cu 15 ani mai tânăr. Douglas Chabbott are cu patru ani mai mult decât fiul actriței

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Sofia Vergara, în vârstă de 54 de ani, trăiește o poveste de iubire alături de Douglas Chabbott, om de afaceri de 39 de ani. Cei doi au fost văzuți împreună la evenimente exclusiviste în Europa, iar ceea ce a atras atenția tuturor a fost faptul că bărbatul este doar cu patru ani mai în vârstă decât fiul actriței.

Sofia Vergara are un iubit cu 15 ani mai tânăr

Sofia Vergara, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood, trăiește o poveste de dragoste care atrage toate privirile. La 54 de ani, vedeta din „Modern Family” pare mai fericită ca niciodată, iar noul bărbat din viața ei, Douglas Chabbott, este motivul pentru care zâmbetul ei a reapărut.

Cei doi formează un cuplu din 2024, dar au păstrat discreția până recent, când au început să fie văzuți împreună tot mai des.

Douglas Chabbott, în vârstă de 39 de ani, este un om de afaceri american din industria bijuteriilor de lux. Vicepreședinte al companiei de familie Dasan Inc. și absolvent al prestigiosului Babson College din Massachusetts, Chabbott a fost dintotdeauna înconjurat de cercuri selecte.

Printre prietenii săi se numără actori celebri precum Dakota Johnson și Orlando Bloom. Deși nu face parte din lumea showbiz-ului, prezența sa alături de Sofia Vergara a devenit rapid un subiect de interes pentru presă.

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Actrița și omul de afaceri formează un cuplu de 2 ani

De la prima lor apariție publică la un restaurant din New York, alături de Sydney Sweeney și Jonathan Davino, în decembrie 2024, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice în diverse locuri emblematice.

Festivalul de Film de la Cannes, Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, vacanțele lor europene și escapadele romantice în Roma sunt doar câteva dintre momentele care au captivat atenția fanilor și a presei.

Un moment de neuitat a fost imortalizat în iunie 2025, la Roma, când Douglas Chabbott a ridicat-o în brațe pe Sofia Vergara și a sărutat-o delicat pe obraz. Acest gest afectuos a devenit simbolul relației lor pasionale, iar Chabbott a fost prezent și la aniversarea de 54 de ani a actriței, sărbătorită cu fast în Italia alături de cei dragi.

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Douglas Chabbott este cu 4 ani mai mare ca fiul Sofiei Vergara

Douglas Chabbott este cu doar patru ani mai în vârstă decât Manolo Gonzalez Vergara, fiul Sofiei. În timp ce actrița a împlinit 54 de ani în iulie 2025, bărbatul are 39, iar Manolo, născut pe 16 septembrie 1990, are 35.

Totuși, acest aspect nu pare să fi creat tensiuni în familie. Dimpotrivă, cei doi bărbați importanți din viața Sofiei au fost văzuți împreună în mai 2025, însoțind-o pe actriță la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.

Sofia Vergara, care a devenit mamă la doar 19 ani, a demonstrat încă o dată că își prețuiește familia și că știe să îmbine armonios viața personală cu cea profesională.

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Sursă foto: Profimedia

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