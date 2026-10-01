Ahmed și Andra, decizie surpriză după descalificarea din „Casa iubirii”! „Asta a fost!” Ce au făcut imediat ce au fost dați afară din emisiune

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Ahmed și Andra au părăsit definitiv competiția „Casa iubirii” de la Kanal D, în urma unei decizii drastice luate de echipa de producție. Cei doi concurenți au încălcat grav regulamentul emisiunii prin menținerea unei legături clandestine în afara platourilor de filmare, încercând să își mascheze comunicarea și întâlnirile din afara show-ului matrimonial.

Ce le-au descoperit în telefoane

Suspiciunile echipei de producție s-au confirmat în momentul în care au ieșit la iveală detalii din telefoanele celor doi concurenți. Pentru a evita să fie prinși, Ahmed și Andra au recurs la o strategie de disimulare, salvându-și numerele de telefon sub identități false. Ahmed o figura pe partenera sa în agendă drept „inginer casă”, în timp ce Andra îl înregistrase pe acesta sub numele „Ioana”.

Pe lângă mesajele clandestine purtate în mod repetat, verificările au arătat că tinerii au avut și întâlniri secrete, departe de camerele de filmat.

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Andreea Mantea a anunțat decizia oficială

Înaintea eliminării, prezentatoarea emisiunii, Andreea Mantea, a purtat o discuție fermă cu cei doi concurenți, reproșându-le lipsa de sinceritate și tentativele repetate de a ascunde adevărul față de public și de echipa de producție.

„Mă bucur că nu s-a întâmplat ceva rău la date-urile voastre pe ascuns. Mă bucur că sunteți bine amândoi, mă bucur că nu s-a ajuns la lucruri mai grave, că e totul bine, dar îmi pare rău că v-ați mințit pe voi. Știu că ne-ați mințit de mai multe ori, dar nu o să intru în detalii. Andra, Ahmed sunteți descalificați, puteți părăsi Casa iubirii”, le-a comunicat Andreea Mantea.

Înainte de a părăsi platoul, Ahmed și-a recunoscut greșeala și și-a explicat faptele direct în fața camerelor.

„Asta a fost. Am fost mai slab, am crezut că pot fenta sistemul. Îmi era dor de ea, o iubesc. Eu îmi asum tot”, a mărturisit fostul concurent.

Relația continuă departe de emisiune: Vacanță romantică la Roma

Deși parcursul lor în show-ul televizat s-a încheiat brusc, povestea de dragoste dintre Ahmed și Andra merge mai departe. Imediat după comunicarea deciziei de descalificare, cei doi au ales să părăsească România și au plecat într-o vacanță în Italia.

Cei doi s-au afișat deja pe rețelele de socializare, unde au publicat imagini din fața faimoasei Fontana di Trevi din Roma, arătând că decizia producătorilor nu le-a afectat sentimentele.

Foto – captură Youtube

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