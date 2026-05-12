Vedeta TV Tess Daly și DJ-ul Vernon Kay s-au despărțit după mai bine de două decenii de căsnicie

Lumea televiziunii din Marea Britanie este în stare de șoc după ce Tess Daly și Vernon Kay, considerați pentru mult timp „cuplul de aur” al micului ecran, au anunțat oficial că se despart. După o căsnicie care a durat mai bine de două decenii, fosta vedetă a emisiunii „Strictly Come Dancing” și celebrul DJ de la Radio 2 au decis să meargă pe drumuri separate.

Vestea a venit ca un trăsnet pentru fanii care i-au admirat timp de 22 de ani, mai ales că cei doi au reprezentat un simbol al stabilității într-o lume marcată de separări fulgerătoare.

Un anunț comun plin de respect și durere

Separarea a fost confirmată în această seară printr-o postare comună pe rețelele de socializare, unde cei doi artiști au explicat motivele din spatele acestei decizii dificile. Deși au ales să pună capăt relației lor romantice, Tess și Vernon au subliniat că respectul și grija unul față de celălalt rămân prioritare, mai ales pentru binele celor două fiice ale lor, Phoebe, în vârstă de 21 de ani, și Amber, de 16 ani.

„După multă chibzuință și cu un sentiment profund de grijă și respect unul față de celălalt, am luat decizia de a ne separa pe cale amiabilă. Aceasta nu a fost o alegere ușoară, dar vine dintr-un loc de înțelegere reciprocă și dintr-o dorință comună pentru ceea ce este mai bine pentru amândoi.

Rămânem buni prieteni și, cel mai important, pe deplin dedicați rolurilor noastre de părinți iubitori și implicați, ceea ce va fi întotdeauna prioritatea noastră”, au transmis cei doi în mesajul postat pe Instagram.

De la petrecerea de Crăciun la statutul de cuplu de aur al televiziunii

Povestea de dragoste dintre Tess Daly și Vernon Kay a început în anul 2001, când s-au cunoscut la o petrecere de Crăciun organizată de BBC. La acea vreme, ambii erau prezentatori debutanți la posturi rivale, dar au creat o legătură instantanee bazată pe originile lor comune din nordul Angliei. Vernon a cerut-o în căsătorie un an mai târziu, chiar în ziua de Crăciun, la casa părinților lui Tess, iar în septembrie 2003 și-au unit destinele într-o ceremonie fastuoasă în Horwich.

Carierele lor au înflorit în paralel cu viața de familie. În timp ce Tess a devenit imaginea legendară a show-ului „Strictly Come Dancing” timp de 21 de ani, cuplul a apărut și împreună pe micile ecrane, prezentând concursul „Just The Two Of Us” între 2006 și 2007. Imaginea lor publică a fost una impecabilă, marcată de momente romantice precum reînnoirea jurămintelor în sudul Franței, în urmă cu 13 ani, un loc drag sufletului lor.

O decizie radicală fără terțe persoane implicate

În ciuda speculațiilor care apar de obicei în astfel de momente, Tess și Vernon au ținut să clarifice faptul că în această hotărâre nu există alte persoane implicate, respingând orice zvon legat de o posibilă infidelitate. Ultima lor apariție publică a avut loc în luna februarie a acestui an, când au găzduit împreună un episod din „The One Show”, lăsând impresia unui cuplu unit.

Decizia separării vine într-un context profesional agitat, mai ales pentru Tess, care a anunțat recent că sezonul 2025 va fi ultimul ei la cârma emisiunii care a consacrat-o. Mesajul lor final către public a fost unul de discreție absolută în această perioadă de tranziție. „Vă rugăm cu amabilitate să ne respectați intimitatea în această perioadă în care parcurgem împreună această tranziție. Nu vom face alte comentarii publice”, au încheiat aceștia, punând punct unei ere care a marcat televiziunea britanică timp de două decenii.

