Dan Negru, mesaj pentru Cătălin Măruță, după ultimele audiențe ale posturilor de televiziune: „Breasla mea a ajuns la cel mai scăzut nivel de credibilitate”

Dan Negru (54 ani) a comentat, într-o postare pe pagina lui de Facebook, schimbările din grilele marilor posturi și a vorbit deschis despre slăbiciunile breslei din care face parte, folosind cifre, ironie și exemple din istoria recentă, precum plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Dan Negru, mesaj pentru Cătălin Măruță

În debutul postării, Dan Negru face referire directă la decizia postului Pro TV de a scoate emisiunea lui Cătălin Măruță din grila de programe: „Am văzut știrea asta azi-dimineață… Cătăline, hai înapoi! Pro l-a înlocuit pe Măruță cu seriale.”

Prezentatorul invocă cifrele de audiență și susține că „Reluarea «Jocul Cuvintelor» de după-amiază e lider de audiență, Pro nu e, iar Antena e mereu aproape, niciodată acolo 😂”. În stilul său caracteristic, Dan Negru combină observația de piață cu umorul, dar concluzia este fermă: „N-a meritat schimbarea.”

Dincolo de rivalitățile dintre posturile de televiziune, mesajul său trimite la o problemă mai amplă: strategiile de programare par tot mai puțin conectate la așteptările publicului.

Cifrele care arată declinul

Dan Negru își susține argumentele și cu date statistice relevante: „Televiziunea pierde public de la an la an și pentru că ofertele de programe TV sunt tot mai slabe.”

El atrage atenția asupra fragmentării pieței și a lipsei de performanță, în ciuda numărului mare de canale existente.

„Avem peste 100 de televiziuni și degeaba. Anul trecut, primele trei mari televiziuni comerciale (Pro, Kanal D, Antena 1) au avut o cotă cumulată de piață de 39,7%. Altfel spus, 39,7% dintre românii care s-au uitat la televizor au urmărit una dintre cele trei televiziuni, dintr-un total de 134 de stații. 134 de televiziuni”, subliniază Dan Negru în postarea sa.

Prin această comparație, prezentatorul evidențiază un paradox: abundența de opțiuni nu se traduce în diversitate reală sau în creșterea calității. Publicul se concentrează în continuare în jurul câtorva jucători mari, în timp ce restul posturilor rămân aproape invizibile.

Nici zona de știri nu scapă de observațiile sale ironice: „Pe nișa de știri, liderul a rămas România TV. Digi ține cu europenii, Realitatea cu americanii, iar Antena 3 cu…cine dă mai mult 😂”.

Dan Negru, despre criza de credibilitate a breslei

Cea mai dură parte a postării lui Dan Negru nu vizează audiențele, ci încrederea.

„Breasla mea a ajuns la cel mai scăzut nivel de credibilitate”, susține prezentatorul de la Kanal D.

El pune această erodare a încrederii pe seama ultimilor ani marcați de crize majore: „Pandemii, războaie, alegeri – toate au slăbit încrederea în televiziune”, adăugând: „Nu e nimic nou.”

Dan Negru amintește de trecutul complicat al televiziunii din România: „În istoria României, televiziunea a fost mereu folosită ca instrument de propagandă, încă de la naștere. S-a născut în anii ’60, când a fost bâta partidului comunist; la Revoluția din ’89 a manipulat, la mineriadă a mințit… mereu prinsă în lanțurile propagandei”.

În opinia sa, problema nu este doar una de strategie de programe, ci una de fundament moral. „ÎNCREDEREA e «lipiciul» care ne ține aproape unii de alții. În România, televiziunea n-a știut să folosească acest «lipici».”

Sursă foto: Facebook

