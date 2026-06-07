Fiul Grațielei și al lui Andrei Duban a terminat clasa a VIII-a. Imagini rare cu Armin: „Ai încheiat un capitol important”

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Armin Duban, fiul actorilor Grațiela și Andrei Duban, a terminat clasa a VIII-a și se pregătește să susțină examenul de Evaluare Națională. În dreptul mai multor fotografii din ziua festivității de final de an, actrița a scris câteva rânduri emoționante despre cât de mult s-a dăruit creșterii și educării fiului ei, dar și cât de mândră este de el.

Imagini rare cu Armin Duban, fiul Grațielei și al lui Andrei Duban

Andrei Duban și soția lui, Grațiela Duban, sunt emoționați să-și vadă fiul pregătit să înceapă o nouă etapă a vieții, liceul. Armin, în vârstă de 14 ani, a încheiat ciclul gimnazial și se pregătește pentru examenul de Evaluare Națională, care va avea loc în perioada 22-26 iunie 2026. Cu ocazia absolvirii clasei a VIII-a, mama adolescentului i-a dedicat un mesaj înduioșător, alături de câteva fotografii rare cu el.

„Ieri ai încheiat un capitol important, iar eu am privit cu emoție băiatul pe care l-am ținut cândva în brațe transformându-se într-un tânăr minunat. În tine am pus tot ce am avut mai bun: iubire, răbdare, bunătate, valori, speranțe și vise. Te-am crescut cu sufletul și cu inima întreagă, iar astăzi văd în fața mea un om de care sunt nespus de mândră.

Ești totul meu. Ești cea mai frumoasă parte din mine și cea mai mare realizare a vieții mele. Iar dacă eu ți-am dăruit iubire în toți acești ani, tu mi-o întorci acum înzecit și îmi umpli sufletul de bucurie, recunoștință și lumină. Oriunde te va purta viața, să nu uiți niciodată cât de iubit ești. Te iubesc mai mult decât pot cuprinde cuvintele”, a scris Grațiela Duban în mediul online.

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Armin Duban a învățat la privat

Armin Duban a urmat o școală privată. În 2023, într-un interviu pentru Unica.ro, soții Duban au spus de ce au ales sistemul privat pentru educația fiului lor.

„În primul rând pentru că îi oferă copilului o anumită libertate de exprimare. Îl învață să lucreze în echipă. Noi, la școală, pe vremea noastră, stăteam câte doi în bancă și nu știam să lucrăm în echipă. Din punct de vedere al limbii engleze, Armin este as. Acum tocmai ce a primit rezultatul la Cambridge. (…) A luat 167 de puncte din 170. Ne-a bucur foarte mult. El este la această școală de la vârsta de 3 ani. A făcut grădinița acolo. Are colegi de clasă de când erau mici, contează și latura lor emoțională la vârsta asta”, ne-a spus perechea.

Foto: Instagram

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