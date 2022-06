Cum a slăbit Andrei Duban 25 de kilograme în șapte luni. „Mă felicit pentru pasul făcut!”

De mai bine de un an, actorul și prezentatorul de televiziune Andrei Duban (50 de ani) a trecut prin schimbări fizice notabile. Duban a slăbit în mod considerabil, după o lungă luptă cu kilogramele suplimentare. În primăvara lui 2021, Andrei Duban a luat o decizie care i-a schimbat complet viața, a ales să facă o operație de micșorare a stomacului.

De atunci, artistul a reușit să dea jos circa 26 de kilograme și a scăpat și de alte câteva probleme de sănătate pe care le avea din cauza greutății excesive. Duban spune acum că decizia de atunci a fost una dintre cele mai inspirate din viața sa.

Nu regret absolut deloc acea decizie. Ba dimpotrivă! Mă felicit pentru pasul făcut. În primul rând, am fost într-un fel forțat să fac acest pas. Trigliceridele și colesterolul urlau în mine! Cam așa cum a urlat doctorul la mine când a văzut cu ce mă lăudam, ca să spun așa, în fața lui. De slăbit am făcut-o pe parcursul anului trecut. Am scăpat de 25 sau 26 de kilograme în vreo șapte luni, de la operația de micșorare a stomacului – a dezvăluit actorul pentru impact.ro.