Băiatul lui Cosmin Seleși, diagnosticat greșit cu Sindrom Down. „Eram terminat!”

Cosmin Seleși (44 de ani) și soția Irina (41 de ani) au împreună doi copii, un fiu, Tudor Nicolae (11 ani) și o fiică, Ana Ilinca (6 ani).

Actorul a dezvăluit recent, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, un episod delicat din viața lui, când băiatul a fost diagnosticat greșit cu Sindromul Down.

Pe când avea doar trei ani și jum[tate, Tudor a fost dus de părinți la psiholog pentru că avea un comportament agresiv la grădiniță. Acolo, specialistul i-a spus că băiatul lui suferă de Sindromul Down.

Am mers cu el la psiholog de la trei ani jumătate, pentru că bătea copiii și nu mă înțelegeam cu el. Bătea copiii la grădiniță. Am fost la cineva și un psiholog mi-a zis: „Vezi că are sindromul Down” și să mă duc cu el la psihiatru. M-am dus la grădiniță, i-am spus directoarei și ea a zis: „Poftim? Nu există așa ceva. Tudor? Nu.” Eram terminat – a declarat Cosmin Seleși.