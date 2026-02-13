Cătălina Grama (Jojo) s-a înscris la facultate la 44 de ani: „Sunt foarte încântată”. Ce domeniu a ales actrița

Cătălina Grama, cunoscută publicului larg drept Jojo, actriță și mamă a doi copii, a început la 44 de ani un nou capitol în viața sa. Aceasta s-a înscris din nou la facultate, de data aceasta alegând un domeniu total diferit. În același timp, actrița a lansat pe 12 februarie o nouă piesă de teatru.

Cătălina Grama (Jojo) s-a înscris la facultate la 44 de ani

Cătălian Grama (Jojo) demonstrează că niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi pasiunile. Mama a doi copii, Zora (9 ani) și Achim (14 ani), și co-fondatoare a unei companii de teatru alături de soțul său, Paul Ipate, Jojo și-a îmbogățit cariera printr-o decizie surprinzătoare: la 44 de ani, este studentă la Psihologie.

„Este primul meu an la Psihologie și sunt foarte încântată. Foarte!”, a declarat ea pentru Click.

Pe lângă viața de familie și studii, Jojo rămâne implicată în proiectele artistice. Pe 12 februarie, actrița a lansat cel de-al doilea spectacol al companiei de teatru Maidan, intitulat „6 inimi, 3 greșeli”. Este o comedie care promite să cucerească publicul.

„Sunt foarte încântată și mândră că am ajuns la această a doua premieră Maidan”, a adăugat Jojo, care continuă să jongleze cu rolurile din teatru, film și viața personală.

De ce a hotărât să revină pe băncile facultății

Ce a determinat-o pe Cătălina Grama (Jojo) să înceapă studiile de Psihologie? Actrița a explicat că pasiunea sa pentru copii a fost factorul decisiv.

„După ce voi termina facultatea, masterul, formările, da, mi-aș dori foarte mult să lucrez cu copiii. Mai ales că eu am cursurile de actorie deja de trei ani, intrăm în cel de-al patrulea an, și îmi place foarte tare să lucrez cu copiii de toate vârstele. Acesta a fost motivul principal pentru care m-am îndreptat și către zona aceasta de terapie, de psihologie, dar pe partea de terapie cu copiii. Copiii îmi plac extraordinar de tare și simt că au nevoie”, a explicat actrița.

De asemenea, cariera sa în televiziune este în plină expansiune. După ce a încheiat recent filmările pentru al treilea sezon al serialului „Tătuțu”, care va fi difuzat pe PRO TV, Jojo și echipa sa se pregătesc deja pentru sezonul al patrulea.

În paralel, Cătălina Grama coordonează și cursuri de actorie pentru copii, pe care îi pregătește pentru festivaluri și concursuri.

