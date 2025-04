Paul Ipate a dezvăluit cum e să lucreze cu soția lui, Cătălina Grama (Jojo): „Mă enervează pentru că eu am altă structură”

Paul Ipate a vorbit deschis despre provocările cu care se confruntă atunci când lucrează cu soția lui, Cătălina Grama (Jojo).

Paul Ipate a dezvăluit cum e să lucreze cu soția lui, Cătălina Grama (Jojo)

Paul Ipate (40 de ani) și Cătălina Grama (Jojo) (43 de ani) au înființat, alături de un coleg de breaslă, compania de teatru independent Maidan. Primul spectacol pus în scenă de Maidan se intitulează „Mireasă fără voie” și o are în distribuție pe Jojo. Așa cum era de așteptat, soțul ei nu a lipsit din public la premieră. Înainte ca piesa de teatru să înceapă, actorul a vorbit despre cum e să lucreze cu partenera lui de viață, dar și despre fiica lor, Zora, care este, la rândul ei, interesată de acest domeniu.

„E foarte greu, pentru că e extrem de ambițioasă și are o doză de încăpățânare care pe mine mă enervează uneori. Dar e de admirat faptul că e extrem de muncitoare și de dedicată. Și are o capacitate de anduranță la volum de muncă mare fantastic, lucru care, repet, pe mine uneori mă enervează, pentru că eu am altă structură. Eu îmi iau uneori timpul meu, stau pe spate. Jumate de oră nu mă deranjezi, vreau să fac asta. Este ireproșabilă din punctul ăsta de vedere”, a spus Paul Ipate, pentru Cancan.ro.

Ce condiție i-a impus Paul Ipate fiicei lui, Zora, pentru a deveni actriță

Paul Ipate și Cătălina Grama (Jojo) formează un cuplu din vara anului 2014 și împreună au o fiică, Zora, în vârstă de 8 ani. Din primul mariaj, actrița mai are un fiu, Achim Ioan, în vârstă de 13 ani. Recent, Paul a dezvăluit că Zora are înclinații artistice.

„Noi nu i-am obligat niciodată să vină la cursurile noastre. Le-am și spus: Băi, nu vă obligăm. Dacă nu vreți, nu mai veniți! A zis că nu, eu vreau să vin. Culmea, Zora nu vrea să meargă la alte cursuri, dar la ăsta este nelipsită”, a mai dezvăluit actorul, pentru sursa citată.

Cu toate că îi susține pe Zora și Achim în această direcție artistică, Paul Ipate are o condiție pentru cei doi.

„Te consumi în orice fel de meserie, atâta timp cât o faci cum trebuie și dacă îți și place. Noi îi învățăm pe copiii noștri să își aleagă propriul drum. Dacă ei vor să facă ceva, n-au niciun fel de opreliște din partea noastră. Singura condiție pe care eu o am și le-o tot spun de când sunt mici: bă, trebuie să-ți placă asta. Asta e o condiție uriașă. Să-ți placă, să arzi, să fii pasionat de lucrul ăla. Să te gândești încontinuu la lucrul ăla. Să evoluezi tot timpul, să fii mai bun decât tu de ieri. Cam asta e singura condiție, dar altfel nu, nu am nicio problemă să facă orice”, a mai spus Paul Ipate, potrivit sursei citate.

Cum s-au cunoscut Jojo și Paul Ipate

Cătălina Grama (Jojo) și Paul Ipate au devenit un cuplu în 2014, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Nimic despre dragoste”.

„Am jucat împreună și prima noastră scenă a fost chiar o scenă de pat. A fost foarte amuzant și foarte ciudat. Îți dai seama că sunt cele mai sensibile scene, dar ne-a ieșit foarte bine filmul, chiar vi-l recomand. (…) Ne-am cunoscut pe niște platouri de filmare. Noi credeam că nu va mai ieși filmul, am zis mereu că acel film a fost făcut ca noi doi să ne întâlnim.

Nu, nu a fost dragoste la prima vedere, dar ne-am plăcut la prima vedere. Eu chestia asta cu dragoste la prima vedere nu prea o înțeleg, pentru că pentru mine iubirea are alte valențe și trebuie să fie ceva mult mai profund. Ne-am plăcut foarte mult la prima vedere și la a doua vedere și la a treia vedere și am ajuns până aici”, povestea Jojo în august 2022, pentru Playtech.ro.

