Alexandra Stan, confesiuni dramatice despre nașterea fiicei sale: „Am pierdut aproximativ 3,5 litri de sânge”

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Alexandra Stan a trecut prin momente critice după ce a născut-o pe fiica sa, Eva, pe 10 august 2026. Artista a pierdut 3,5 litri de sânge și a fost supusă unei intervenții de urgență care i-a salvat viața.

Alexandra Stan, confesiuni dramatice despre nașterea fiicei sale

Alexandra Stan a împărtășit recent cu fanii săi o experiență dureroasă, care i-a marcat primele momente ca mamă. După ce a adus-o pe lume pe fiica sa, Eva, pe 10 august 2026, prin cezariană, Alexandra a trecut printr-o situație critică, pierzând 3,5 litri de sânge. Detalii emoționante despre acest episod au fost dezvăluite chiar de artistă pe contul său de Instagram.

Alexandra a povestit că, deși era conștientă de riscurile sarcinii din cauza diagnosticului de placenta praevia, nu s-a așteptat la ceea ce avea să urmeze.

„Am avut un singur gând: «trebuie să supraviețuiesc»”

„Situația mea a devenit critică. Am început să pierd foarte mult sânge, am pierdut aproximativ 3,5 litri. Tensiunea mea a scăzut foarte mult și la un moment dat am început să simt că mi se scurge viața din mine”, a povestit artista.

În acele momente de cumpănă, gândul la micuța Eva, pe care tocmai o văzuse pentru prima dată, i-a dat puterea să lupte: „Am avut un singur gând: «trebuie să supraviețuiesc»”.

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Intervenția care i-a salvat viața

Medicii au intervenit prompt și au decis să o anestezieze total pentru a putea controla situația gravă. Procedura a durat două ore și 40 de minute, iar această decizie i-a salvat viața. Înainte să nască, Alexandrei i s-au explicat riscurile și că, în cazul unei hemoragii severe, există posibilitatea unei histerectomii de urgență, respectiv procedura pin care se îndepărtează total sau parțial uterul.

Am fost anesteziată total, iar după două ore și 40 de minute, medicii au luat decizia care mi-a salvat viața”, a relatat ea. Deși inițial a fost reținută în a împărtăși detalii despre nașterea dificilă, artista a simțit acum nevoia să vorbească deschis despre cele întâmplate.

„Acum suntem acasă, suntem bine”

După operația complicată, Alexandra a fost transferată la Terapie Intensivă, unde a petrecut 24 de ore sub supraveghere medicală. Recuperarea nu a fost ușoară, dar artista este optimistă și recunoscătoare că atât ea, cât și micuța Eva, sunt bine acum.

„Acum suntem acasă, suntem bine, eu sunt bine, mi-am revenit, încep să îmi revin din ce în ce mai mult, iar Evușca este perfectă”, a declarat aceasta.

Foto: Instagram

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