Gemenele de la Indiggo, din nou la închisoare. Gabriela și Mihaela Modorcea sunt acuzate de violență domestică

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Gabriela și Mihaela Modorcea, gemenele de la Indiggo, au fost din nou arestate, în Miami. Ambele au fost ridicate de autorități, pe 29 septembrie 2026, fiind acuzate de violență domestică. Incidentul ar fi implicat-o și pe mama lor, Violeta Modorcea.

Gemenele de la Indiggo, din nou la închisoare

Gemenele de la Indiggo, Gabriela și Mihaela Modorcea, revin în atenția publicului cu un nou scandal care a zguduit Miami. Potrivit Cancan, cele două surori au fost arestate pe 29 septembrie 2026, la un interval de doar 46 de minute, ambele fiind acuzate de „battery/domestic violence” – agresiune în context de violență domestică.

Conform evidențelor poliției din Miami-Dade County, Gabriela Modorcea a fost reținută la ora 19.36, iar cauțiunea stabilită pentru eliberarea sa a fost de 1.000 de dolari. Mai târziu, la 20.22, Mihaela Modorcea a fost și ea arestată sub aceeași acuzație, cu o cauțiune similară de 1.000 de dolari.

Sursele indică faptul că incidentul ar putea avea legătură cu mama lor, Violeta Modorcea, care ar fi fost implicată în conflict.

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Gabriela și Mihaela Modorcea au mai fost acuzate că și-au lovit mama

Acest eveniment nu este primul de acest fel pentru gemenele Indiggo. Mihaela Modorcea a fost arestată de mai multe ori în 2025. În aprilie 2025, aceasta a fost implicată într-un dosar ce includea acuzații de tentativă de tâlhărie, utilizarea unei identități false și tulburarea ordinii publice.

Ulterior, în mai 2025, a fost reținută din nou după un incident în Miami Beach, unde a refuzat să ofere poliției datele de identificare, pretinzând că se numește Mihaela Lazarus. Atunci, situația a escaladat și a fost necesară intervenția mai multor ofițeri pentru a o imobiliza.

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Acest nou episod de violență domestică readuce în atenție relația tensionată dintre gemene și mama lor. În 2025, Violeta Modorcea a apărut ca victimă într-un caz similar, însă a refuzat să depună plângere oficială sau să solicite un ordin de protecție împotriva fiicelor sale. De data aceasta, sursele apropriate indică faptul că ea ar putea fi din nou victima agresiunii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu gemenele de la Indiggo

Sursă foto: Instagram, Facebook

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