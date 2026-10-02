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Gabi Bădălău vrea domiciliul copiilor la el. Afaceristul a dat-o din nou în judecată pe Claudia Pătrășcanu

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.  Actualizat 02.10.2026, 09:23
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Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă disputa. Pe 25 septembrie, afaceristul a deschis un nou proces pentru a obține domiciliul copiilor săi, invocând dorința acestora de a locui cu el în București.

Gabi Bădălău a dat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu

Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu se reaprinde. La aproape patru ani de la separarea oficială și după o serie de procese tensionate, fostul cuplu se confruntă din nou în instanță. De această dată, miza o reprezintă chiar cei doi copii ai lor.

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Deși instanța a hotărât anterior ca cei doi băieți ai cuplului să locuiască împreună cu mama lor, Claudia Pătrășcanu, la Constanța, Gabi Bădălău cere o schimbare majoră. Pe 25 septembrie 2026, afaceristul a deschis un proces având ca obiect modificarea măsurilor privitoare la copii. Mai exact, el își dorește stabilirea domiciliului acestora la el, în București.

Conform surselor citate de Spynews, această inițiativă vine și ca urmare a dorinței exprimate de fiul său cel mic, care ar prefera să locuiască alături de tatăl său și să meargă la școală în Capitală. Însă, întrucât Claudia Pătrășcanu nu este de acord cu această schimbare, Gabi Bădălău a decis să apeleze la instanță pentru a obține permisiunea prin ordonanță președințială.

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Relația fostului cuplu, marcată de tensiuni

Relația dintre cei doi foști parteneri continuă să fie marcată de divergențe majore în privința copiilor. Conform unor surse, Claudia Pătrășcanu ar fi cerut în repetate rânduri în instanță restricționarea interacțiunilor dintre Gabi Bădălău și băieții lor. Printre solicitările artistei s-ar număra inclusiv decăderea lui Bădălău din drepturile părintești, dar cererea nu a fost admisă.

Mai mult, se pare că artista ar fi cerut ca Gabi Bădălău să nu mai petreacă vacanțele alături de copii și să-i vadă doar în prezența ei și a unui psiholog. Această situație a accentuat tensiunile dintre cei doi, fiecare căutând să își apere poziția în instanță.

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Pe lângă litigiile privind custodia, cei doi s-au confruntat și pe tema pensiei alimentare. Claudia Pătrășcanu a inițiat un proces de executare silită împotriva fostului soț, acuzându-l că nu și-a respectat obligațiile financiare față de copii și că a acumulat datorii inclusiv la școlile private ale acestora.

Deși afaceristul a încercat să obțină suspendarea executării silite, judecătorii au respins cererea sa în urmă cu trei luni, iar acesta este acum obligat să-și achite restanțele.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu

Sursă foto: Instagram

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