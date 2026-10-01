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Când vine vorba despre prevenirea cancerului, cele mai frecvente recomandări pe care le auzim se referă la renunțarea la fumat, reducerea consumului de alcool, protecția solară și o alimentație echilibrată. Cu toate acestea, dincolo de toate alegerile noastre de stil de viață, medicii atrag atenția asupra unui factor de risc major, complet inevitabil: îmbătrânirea.

Vârsta, cel mai mare inamic al celulelor

Deși este un proces natural prin care trecem cu toții, vârsta înaintată rămâne cel mai puternic element asociat cu apariția afecțiunilor oncologice. Pe măsură ce speranța de viață crește la nivel global, abordarea tratamentelor oncologice necesită o schimbare profundă de perspectivă.

Pe parcursul anilor, celulele organismului acumulează treptat modificări genetice, iar sistemul imunitar își pierde din eficiența cu care depistează și elimină celulele anormale. Din acest motiv, incidența cancerului este considerabil mai mare în rândul persoanelor de peste 65 de ani, potrivit The Independent.

Cu toate acestea, medicii subliniază că îmbătrânirea nu trebuie privită doar ca un simplu număr în buletin, ci ca o stare generală de sănătate ce variază enorm de la o persoană la alta.

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Abordare personalizată pentru vârstnici

Ghidurile internaționale de oncologie recomandă tot mai ferm o abordare personalizată pentru pacienții în vârstă. Înainte de stabilirea unui plan de tratament agresiv, cum ar fi chimioterapia sau intervențiile chirurgicale complexe, specialiștii recomandă o evaluare geriatrică completă.

Această evaluare nu se limitează doar la analize de rutină, ci analizează un ansamblu de factori vitali pentru calitatea vieții pacientului:

Eficiența cognitivă și starea emoțională: Cum va afecta tratamentul memoria și claritatea mentală.

Cum va afecta tratamentul memoria și claritatea mentală. Nivelul de independență funcțională: În ce măsură pacientul își poate menține autonomia zi de zi.

În ce măsură pacientul își poate menține autonomia zi de zi. Afecțiunile cronice existente: Cum interacționează tratamentul oncologic cu alte boli deja existente (afecțiuni cardiace, diabet etc.).

Cum interacționează tratamentul oncologic cu alte boli deja existente (afecțiuni cardiace, diabet etc.). Dorințele și prioritățile personale: Ce își dorește cu adevărat pacientul de la perioada de tratament și cum poate fi protejată cel mai bine calitatea vieții acestuia.

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Provocările din sistemul de sănătate și lupta cu „îmbătrânirea”

Deși beneficiile integrării geriatriei în oncologie sunt demonstrate clinic, ajutând la reducerea complicațiilor și la optimizarea costurilor medicale, adaptarea sistemelor de sănătate rămâne anevoioasă. Modelele medicale tradiționale se schimbă greu, iar lipsa cadrelor specializate îngreunează accesul tuturor seniorilor la îngrijire personalizată.

O altă barieră adesea nevăzută este discriminarea pe criterii de vârstă (îmbătrânirea). În timp ce pentru pacienții tineri se mobilizează rapid toate resursele disponibile, în cazul persoanelor în vârstă există uneori tendința de a considera problemele de sănătate ca fiind „firești pentru vârstă”, ceea ce poate întârzia diagnosticarea sau adaptarea tratamentului.

Deși nu putem opri trecerea timpului, ne putem pregăti organismul pentru a fi cât mai rezistent. Menținerea unui stil de viață activ, monitorizarea regulată a stării de sănătate și atenția acordată primelor semne de disconfort rămân cele mai bune instrumente de protecție la orice vârstă.

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