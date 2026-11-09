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Alanis Morissette, în vârstă de 52 de ani, a vorbit deschis despre viața ei intimă într-un episod recent al podcastului „Handsome”. Cântăreața a surprins publicul când a mărturisit că se identifică drept pansexuală.
Alanis Morissette, dezvăluiri despre orientarea ei sexuală
Discuția a pornit de la o întrebare pusă de Fortune Feimster, gazda emisiunii alături de Tig Notaro și Mae Martin.
Comedianta a adus vorba despre piesele inspirate din despărțirile artistei: „Îmi pare rău pentru bărbații care te-au rănit, dar nu-mi pare rău pentru melodiile care au rezultat din asta. Sunt uimitoare!”, i-a spus Feimster, întrebând apoi în glumă: „Te-a făcut să vrei să fii lesbiană la vreun moment?”.
Răspunsul solistei a venit direct: „Sunt pansexuală, deci da”.
Pe scurt, pansexualitatea înseamnă atracția față de o persoană indiferent de sexul sau identitatea sa de gen. Termenul este adesea apropiat de cel de bisexualitate, dar nu înseamnă exact același lucru, deoarece bisexualitatea presupune atracția pentru mai mult de un gen, fără să le includă neapărat pe toate.
Cântăreața mai amintise în trecut despre experiențele ei cu femeile. În 2008, la emisiunea radio a lui Howard Stern, ea declarase: „Ce pot să vă spun despre asta? Cred că este un rit de trecere frumos pentru ca toată lumea să se joace cu sexualitatea sa la un moment dat, așa că am făcut exact asta. Și a fost grozav!”.
Alanis Morissette este căsătorită din anul 2010 cu Mario „Souleye” Treadway. Cei doi au împreună trei copii: Ever Imre, de 15 ani, Onyx Solace, de 10 ani, și Winter Mercy, de 7 ani.
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