Charles Leclerc a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Alexandra, a născut o fetiță. Ce nume special au ales

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Pitolul de curse Charles Leclerc a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Alexandra Leclerc, a născut primul lor copil.

Charles Leclerc a devenit tată pentru prima oară

Charles Leclerc și soția lui, Alexandra, au devenit părinți pentru prima oară. Influencerița a născut primul lor copil, o fetiță.

Cuplul încântat a anunțat venirea pe lume a fiicei lor printr-o postare comună pe Instagram, adresată celor peste 30 de milioane de urmăritori ai lor. Au împărtășit o fotografie adorabilă cu piciorușele nou-născutei îmbrăcată într-un body roz tricotat, în timp ce aceasta se odihnea pe o pătură.

De asemenea, au dezvăluit numele fiicei lor alături de data nașterii, scriind: „Bianca. 3.11.26”. Prenumele Bianca este de origine italiană și este derivat din cuvântul „bianco”, care se traduce drept „alb”, simbolizând puritate și speranță.

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Leclerc își dorește să fie un tată prezent

Anunțul emoționant a stârnit o avalanșă de mesaje înduioșătoare din partea fanilor, care s-au grăbit să-i felicite pe proaspeții părinți. Unul dintre ei a comentat: „Bine ai venit, Bianca, și felicitări, Charles și Alexandra! Veți fi niște părinți minunați”. Un altul a scris: „Felicitări! Frumoasă Bianca”. Iar un al treilea a adăugat: „Bine ai venit pe lume, micuțo Bianca.”

Leclerc și Alexandra s-au căsătorit într-o ceremonie privată în Monaco, în februarie, la doar câteva luni după ce și-au anunțat logodna, în noiembrie 2025. Cățelul lor dachshund, Leo, a jucat un rol principal în cererea în căsătorie, purtând o plăcuță pe care scria: „Tati vrea să se căsătorească cu tine!”.

Leclerc a mărturisit anterior că este hotărât să petreacă cât mai mult timp acasă înainte de naștere, în ciuda programului său agitat din Formula 1, cursa Brazilian Grand Prix având loc în acest weekend.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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