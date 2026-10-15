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Hilary Swank este însărcinată cu al treilea copil la 52 de ani. Actrița și soțul ei, Philip Schneider, sunt deja părinții gemenilor Aya și Ohm, în vârstă de 3 ani.

Hilary Swank este însărcinată cu al treilea copil la 52 de ani

Hilary Swank, în vârstă de 52 de ani, așteaptă al treilea copil alături de soțul ei, Philip Schneider. Swank a împărtășit vestea emoționantă printr-un videoclip pe Instagram. În videoclip, familia lui Swank dansează cu luminile stinse, având bețe luminoase lipite de corp. În timp ce soțul și gemenii ei dansează, Swank apare cu burtica de gravidă, pe care se vede un bebeluș creat din bețe luminoase.

„Mulți oameni m-au întrebat la ce proiect lucrez în continuare; acesta va fi lansat în decembrie”, a scris ea în descrierea videoclipului.

Swank a devenit mamă pentru prima dată în aprilie 2023, când i-a adus pe lume pe gemenii Aya și Ohm. În timp ce discuta cu revista People despre eforturile sale de lobby pentru proiectul de lege californian AB 1901, care solicită mai multă transparență în ceea ce privește ingredientele scutecelor, actrița a povestit că a petrecut Ziua Mamei înconjurată de familie și că se simte „cu adevărat binecuvântată”, putând să petreacă timp cu copiii ei așa cum își dorește.

„Pur și simplu s-a întâmplat să am copii atât de târziu în viață”,

Swank a mărturisit că faptul că a avut copii mai târziu în viață „a funcționat” pentru ea, deoarece poate „să fie cu adevărat prezentă” în viețile lor. „Pur și simplu s-a întâmplat să am copii atât de târziu în viață”, a spus ea. „Nu e vorba că nu mi-i doream mai devreme. Au fost multe lucruri care au împiedicat asta, așa că acum pot să-mi dedic cu adevărat timpul pentru a fi alături de ei.”

Ea a adăugat: „Simt că am parte de multe zile ale mamei, în afară de ziua mamei propriu-zisă, datorită faptului că pot să fiu atât de prezentă”.

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Ce spune actrița despre decizia de a deveni mamă mai târziu în viață

Reflectând asupra deciziei sale de a avea copii mai târziu în viață, actrița a mărturisit că, în tinerețe, era mult mai concentrată pe carieră, spunând că acest lucru nu-i lăsa prea mult spațiu pentru a se ocupa de alte aspecte ale vieții. Ea a adăugat că profesia de actriță era „ca un copil” pentru ea, așa că, în cele din urmă, s-a dedicat în totalitate perfecționării meseriei sale.

„Știam că îmi doresc copii într-o bună zi, dar nu îmi planificam cum ar arăta asta”, a declarat ea pentru People. „Știu că este foarte diferit pentru fiecare, dar pentru mine, dacă aș fi avut un copil la 20 sau la 30 de ani, cred că aș fi fost un părinte mult mai diferit decât sunt acum.”

„Simt că am acum o capacitate mai mare de a le acorda cu adevărat toată atenția mea, lucru pe care nu l-aș fi putut face la fel de mult în acea perioadă, pentru că aș fi fost împărțită între cele două într-un mod foarte clar”, a continuat Swank. „Având o carieră atât de bine consolidată, am posibilitatea să mă implic și să mă retrag când doresc, iar asta este pur și simplu o binecuvântare.”

„Am lucrat mult la dezvoltarea mea personală”

Swank a spus că „nu ar fi putut să planifice” ca lucrurile să se desfășoare așa cum s-au întâmplat, dar este recunoscătoare pentru situația în care se află. Actrița a explicat că, fiind o mamă mai în vârstă, are „mult mai multă răbdare”.

„Am lucrat mult la dezvoltarea mea personală”, a adăugat ea. „Unul dintre lucrurile pe care le consider importante pentru a fi cel mai bun părinte posibil este să fi făcut această muncă de dezvoltare personală, astfel încât să rupi orice cicluri pe care nu vrei să le transmiți copiilor tăi, iar eu am depus mult efort în acest sens de-a lungul timpului, așa că nu a trebuit să recuperez prea mult în această privință.”

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Ce încă învață de la copiii ei

Swank, care își ține de obicei micuții departe de ochii publicului, a spus că mai are încă de lucrat la ea însăși. Cu toate acestea, Swank a subliniat că este mai bine pregătită să facă față oricărei situații cu care se va confrunta.

„Încă îmi fac treaba. Nu mă înțelege greșit”, a spus ea. „Cu siguranță nu sunt un om perfect. Dar am la îndemână instrumentele necesare pentru a face față acestor situații, în loc să fiu nevoită să le caut în timp ce mă aflu în mijlocul lor.”

Swank a declarat pentru revista People că învață în mod constant de la copiii ei cum să „trăiască clipa”, menționând că nu este un lucru ușor.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am încercat mereu și pe care mi le-am propus ca obiectiv este să trăiesc clipa, iar acest lucru este mult mai greu decât s-ar crede”, a spus ea. „Copiii mei m-au învățat cu adevărat [asta].”

„În primul rând, nimeni nu trăiește mai mult în momentul prezent decât ei, nu-i așa?”, a adăugat ea. „Ei sunt amintirea perfectă a acestui lucru, iar eu nu vreau să pierd din vedere asta.”

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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